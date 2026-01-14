Hokejisté Liberce porazili České Budějovice 6:3 a bodovali počtvrté za sebou
14. 1. 2026 – 2:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Liberce porazili v dohrávce 39.kola extraligy na svém ledě České Budějovice 6:3. Bílí Tygři tak bodovali počtvrté za sebou a z toho potřetí zvítězili.
Před vlastními fanoušky vyhráli devátý z posledních deseti zápasů. Naopak Motor nedokázal navázat na poslední výhry proti Olomouci a Hradci Králové a ve venkovních zápasech neuspěl počtvrté v řadě.
"Nebyl to jednoduchý zápas, České Budějovice mají kvalitu zejména v ofenzívě. My jsme se ale drželi našeho herního plánu a myslím, že se nám to dařilo a zaslouženě jsme vyhráli. Chvilkami to bylo nahoru dolů a zápas jsme si pětiminutovým vyloučením zkomplikovali. Ale jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli vítězně a za tři body," řekl novinářům po utkání liberecký útočník Radan Lenc.
Liberečtí do utkání vlétli a již po pěti minutách hry šli do vedení. Ivanovu nezištnou přihrávku umístil za Kloučkova záda Pérez a otevřel skóre. Za dalších 44 vteřin už Bílí Tygři vedli dokonce o dva góly. Sandberg obral o kotouč váhajícího Vráblíka, vyměnil si ho s Lencem a střelou nad beton přesunujícího se Kloučka zvýšil na rozdíl dvou branek.
Hostující trenér Čihák si vyžádal oddechový čas a Motor se poté přeci jenom dostal do hry. V 11. minutě pláchnul domácí obraně Kachyňa a střelou pod horní tyč snížil. Severočeši si mohli vzít své dvoubrankové vedení zpět v přesilovce, s šancí Lence si ale poradil Klouček. Poté si zahráli v početní výhodě také Českobudějovičtí a Lukeš fantastickým zákrokem překazil gólovou radost Přikrylovi. V samém závěru první třetiny ještě Cibulka nastřelil levou tyč Lukešovy branky.
Skóre zápasu se tak znovu měnilo krátce před polovinou utkání a k radosti domácího publika se prosadili hokejisté Liberce. Po dobrém tlaku v útočném pásmu obkroužil Kloučkovu klec Faško-Rudáš a vybídnul ke skórování z modré čáry sjíždějícího Galvase. Čtvrtý gól Liberce mohl v přesilové hře přidat Musil, Klouček se ale vyznamenal.
Ve 36. minutě už byl ale krátký na střelu Pytlíka z rychlého přečíslení a Bílí Tygři odskočili do třígólového trháku. Poté však mimo hru zcela zbytečně fauloval Mazura, který zamířil s trestem na pět minut a do konce utkání předčasně do šaten a Jihočeši nabídnutou možnost využili. Po přihrávce Harrise propálil Lukeše exliberecký Bulíř.
V úvodu třetí části navíc propálil Lukeše střelou z mezikruží Přikryl a České Budějovice už ztrácely pouze jeden gól. Liberečtí ale měli připravenou brzkou odpověď a po zmatcích na brankovišti Motoru propálil Kloučka popáté pohotový Faško-Rudáš.
Hra se poté přelévala ze strany na stranu, častěji však měli puk na hokejkách domácí. Hosté se museli s přibývajícím časem tlačit stále více dopředu, obrana Liberce ale pracovala dobře. Necelé tři minuty před závěrečnou sirénou sáhl hostující trenér Čihák k risku bez brankáře, na konečných 6:3 ale upravil trefou do opuštěné branky Lenc.
"Vůbec jsme nezachytili začátek zápasu. Přišlo mi, že jsme zůstali hlavami ještě v autobuse. Bohužel jsme během prvních pěti minut dostali dva góly a pak jsme po celý zápas dotahovali. Nepodali jsme takový výkon, abychom zápas vyrovnali. Postrádal jsem větší nasazení. Na začátku třetí třetiny jsme se dostali na dostřel, ale bohužel jsem zase brzy inkasovali a Liberec už si to ve zbytku zápasu pohlídal," uvedl kapitán Motoru Michal Bulíř.