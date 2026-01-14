Ještě není po všem! Meteorologové rozšířili výstrahu: Kde stále hrozí nebezpečná ledovka?
14. 1. 2026 – 4:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nebezpečí zatím nepominulo a na silnicích to pořád může pořádně klouzat. Dejte velký pozor.
Přes republiku se od západu přehnalo pásmo mrznoucích srážek, které zkomplikovaly dopravu. Ta se na některých místech republiky musela včera dokonce na chvíli úplně zastavit.
Nebezpečí nicméně ještě není zažehnáno, jak upozorňují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na svém profilu na sociální síti.
„V noci na středu (14. 1.) bude v severní polovině území pršet. Déšť bude místy namrzat a tvořit se bude slabá ledovka do 2 mm. Na severu Čech se mrznoucí déšť objeví už ve večerních hodinách, ve druhé polovině noci už jeho riziko pomine. Na sever Moravy a do Slezska dorazí mrznoucí srážky až po půlnoci a slabá ledovka se zde může tvořit až do středečních ranních hodin,“ varují experti.
„Ve středu (14. 1.) odpoledne, večer a v noci na čtvrtek (15.1.) bude padat mrznoucí déšť na východě Čech a na Moravě a ve Slezsku. Zde se bude také místy tvořit slabá ledovka do 2 mm. Na ostatním území je výskyt ledovky málo pravděpodobný, ale nelze ho úplně vyloučit,“ dále upozorňují.
Na závěr dodávají důrazné varování: „V místech s ledovkou je nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě, zvýšená nehodovost. Může docházet i k lámání větví stromů.“
Dejte proto obzvlášť pozor, ať už při chůzi či řízení auta. A pokud někam vyloženě nemusíte, zůstaňte raději doma.