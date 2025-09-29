Dnes je pondělí 29. září 2025., Svátek má Michal
Herec z Ulice a překvapivé přiznání? Na premiéru dorazil za ruce s mužem

29. 9. 2025 – 7:01 | Magazín | BS

Herec z Ulice a překvapivé přiznání? Na premiéru dorazil za ruce s mužem
zdroj: Profimedia.cz
Hvězda Ulice překvapila svým doprovodem.

Oblíbený herec z Ulice, Vojtěch Machuta, který v nekonečném seriálu ztvárňoval postavu Adama, zřejmě nemá úplně vyhraněný vkus, když přijde na partnery.

Oficiální potvrzení zatím chybí, takže se vlastně dopouštíme spekulací, ale podle toho, jak Vojta dorazil na premiéru nového bijáku Jedna bitva za druhou s Leondardem DiCapriem v hlavní roli, to vypadá, že si našel přítele.

Dorazil totiž ruku v ruce s neznámým elegánem, oba se usmívali a podle toho, jak se drželi, se moc nezdálo, že by se snad mělo jednat o vtípek pro fotografy. 

Pokud ano, klobouk dolů, zmátli jste všechny. Pokud ne, jedná se o poměrně zajímavý vývoj, protože Vojta byl až doposud viděn pouze s přítelkyněmi.

„Ano, je to moje přítelkyně. Poznali jsme se teprve nedávno na oslavě kamaráda,“ představoval před dvěma lety svou tehdejší lásku. Ke svému novému doprovodu neprozradil zatím nic.

Expres.cz, tv.nova.cz
