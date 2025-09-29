Drama kolem Jiřího Adamce: Jak to bylo doopravdy? Manželka vydala ostré prohlášení
Jana Adamcová už měla dost spekulací a přišla s ostrým prohlášením ohledně toho, co se stalo doopravdy.
Nejspíš žádný čtenář, který sleduje české společenské dění, neunikl zmínce o údajném únosu režiséra Jiřího Adamce. Drama plní stránky magazínů už týden a manželka Jana už má dohadů a spekulací, zdá se, plné zuby.
Aféra se rozhořela v reakci na obvinění, které vznesla Adamcova přítelkyně Veronika Maschková, která režisérovu manželku Janu nařkla z únosu svého muže. Adamec trpí frontotemporální demencí, jeho zdravotní stav tedy není dobrý.
„Podařilo se mi zkontaktovat se s ním a stačil mi rychle říct, že ho unesli a že se bojí, co s ním chtějí udělat. On nemá jak ani koho poprosit o pomoc,“ tvrdila Maschková pro Blesk.
„Paní Maschková zneužila mého muže i moji rodinu, a teď i média. Šlo a jde jí jen o její prospěch, zviditelnění a poškozování osob. Můj muž je v péči rodiny a má potřebnou lékařskou péči,“ reagovala Adamcová pro Super.cz
Jelikož ale drama neustávalo a spíše nabíralo na síle, přišla nyní s obsáhlým vyjádřením, které zveřejnila na svém facebookovém profilu.
Nejdřív prý neměla s paní Veronikou problém, ale pak prý došlo k blíže nespecifikovanému incidentu: „Pár měsíců jsem jednoduše žila s vědomím toho, že je můj muž v bezpečí domova v rukou někoho, kdo ho má upřímně rád a proto o něj pečuje. Někdy v červnu letošního roku můj muž ovšem provedl něco, co mě vyděsilo,“ píše Adamcová.
„Nebudu zde konkrétní, protože nechci, aby se manželovy skutky způsobené nemocí staly předmětem bulvárních titulků. Nicméně v tu chvíli mi došlo, že je schopen podepsat už téměř cokoli, většinou ty dokumenty ani nečte,“ přiblížila manželovu zdravotní dispozici.
„To bylo pro mě dost hrozné zjištění, protože jsem právě zabránila tomu, abychom se upsali, jeho podpisem, velikému maléru. Požádala jsem o radu lékaře, pro které tato informace nebyla žádnou novinkou, setkávají se s tím denně, a tak mi poradili, abych požádala o manželovo svěření do své péče. Protože tady už nešlo jen o ochranu naší rodiny, ale i o ochranu jeho samotného. A prognózy, pokud jde o toto onemocnění, bohužel nejsou dobré,“ pokračuje.
„Jakmile ale můj muž podstoupil první vyšetření, paní V.M. začala něco tušit. Napsala mi neskutečně ostrou zprávu, co si to dovoluji, nechávat ho vyšetřovat, když je úplně v pořádku. Odpověděla jsem jí, že svého muže znám víc než čtvrt století, abych věděla, zda je, nebo není v pořádku,“ popisuje začátek konfliktu.
Situace se vyostřila, když podle Adamcové Maschková režisérovým jménem najala právní kancelář, o čemž se Adamcová dozvěděla až ve chvíli, kdy musela kvůli triviálnímu úkonu s mužem do banky.
„Jaké bylo moje překvapení, když jsem přišla do banky, a tam vedle mého muže seděla právní zástupkyně, která mi sdělila, že mého muže zastupuje a tudíž od této chvíle mám jednat s ní,“ vypráví Adamcová.
„Můj muž tam seděl s prázdným pohledem v očích. Ptám se ho: “Jirko, ty tohle chceš?” A on: “Já Janinko nevím”. Tak se ho ptám: “Tys tohle podepsal?” A on na to: “Já nevím, co jsem podepsal.” Chcete to někdo zpochybňovat? Byli jsme v té místnosti čtyři: Já, můj muž, jeho právní zástupkyně a paní bankéřka.“
„V tu chvíli, když jsem viděla tu zmatenost v Jirkových očích, jsem pochopila, že je zle a že jsem podcenila varovné signály i doporučení okolí. Věděla jsem, že se stalo něco opravdu vážného, co naše životy obrátí naruby,“ pokračuje.
Adamce pak prý odtáhla Maschková kamsi pryč. Jana na něj čekala doma v bytě, ale Maschková se Adamce pokusila odizolovat od rodiny: „Byli jsme si jistí, že musejí dorazit, protože můj muž nechal doma kartáček na zuby, a co je horší, i své životně důležité léky. Nic si s sebou nevzal, takže nemohl tušit, že se na noc nevrátí domů. Měl s sebou pouze taštičku s doklady, peněženkou, mobilem a klíči, prostě to, co si s sebou bere, když vyjde třeba i jen na nákup. Můj muž nevěděl, že se domů už nevrátí. My jsme to pochopili, když jsme na něj do nedělního odpoledne čekali v bytě, noc a den. Byl čtyři dny bez léků,“ líčí Adamcová.
Pak přišel onen údajný únos.
„Naprostou náhodou, anebo řízením těch nahoře, se nám podařilo dostat mého muže domů. Byli u toho i naše děti, a vše máme pro event. potřeby vyšetřování zdokumentováno. Přeskočím těch několik minut zajímavostí, kdy se nám opět podařilo dostat do blízkosti mého muže, o jehož izolaci se paní V.M. pokoušela. Únos? Ano, tím slovem, vážení novináři, vás ta paní krmí výborně. Akorát zapomněla říct, že to byla ona, kdo to udělal, a to ve čtvrtek 28.8.2025,“ uvádí bez příkras.
„Když jsme se s mým mužem já a děti ocitli o samotě, zeptala jsem se ho: “Jirko, proč ses nevrátil domů?” A můj muž nejistým hlasem odpověděl: “Protože jsem se bál. Protože tam na mě čekali zlí lidi a chtěli mi ublížit.” Ano, vážení novináři, tohle můj muž řekl, tohle tato paní hučela mému muži do hlavy čtyři dny, až jí uvěřil. Mám to natočené,“ dodává.
