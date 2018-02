Hejtmanka seděla na dvou židlích, teď se konečně rozhoupala

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) opustí funkci hejtmanky a zůstane jen poslankyní. Přijde tak rovněž o funkci předsedkyně Asociace krajů ČR. Náhradu za sebe v čele kraje chce najít nejpozději do konce roku, věří ale, že to bude podstatně dřív, řekla ve čtvrtek zastupitelům.

Zdůraznila, že vždycky odmítala kumulace funkcí, ale po svém zvolení se chtěla rozmyslet, který post si vybere. Od listopadu tak byla naplno hejtmankou i poslankyní.

"Budeme o tom teď hovořit s koaličními partnery. Hodně projektů je rozdělaných a některé věci bych v nějakém stadiu ráda předala. Je to o to složitější, protože, pokud budu ukončovat funkci hejtmanky, budu ukončovat i pozici šéfky asociace krajů. Ten termín, který jsem řekla koaličním partnerům, je maximálně do konce roku. Ale předpokládám, že to bude daleko dříve. To je opravdu nejzazší termín," řekla novinářům.

Poznamenala, že je sice výhoda, že se jako hejtmanka a šéfka Asociace krajů ČR může setkávat s poslanci a ministry ve sněmovně, nicméně kvůli vytíženosti není k dispozici na kraji úředníkům a občanům. "V neposlední řadě nemám žádný osobní život," dodala.

Tento týden oznámil odchod z pozice starosty Mariánských Lázní i další poslanec za Karlovarský kraj, Petr Třešňák (Piráti), který rovněž nestihl vykonávat obě funkce. I exposlanec Pavel Hojda (KSČM) potvrdil, že nelze naplno pracovat jako poslanec a mít další funkci, nechce-li člověk úplně odstřihnout rodinu.

Hejtmanka kandidovala ve volbách do Poslanecké sněmovny na čtvrtém místě kandidátky, na první pohled nevolitelném. Preferenční hlasy ji ale dostaly až před lídra kandidátky, ministra dopravy Dana Ťoka.

Před zvolením i po něm Vildumetzová prohlašovala, že nebude hromadit dvě uvolněné a tedy plně placené funkce hejtmanky a poslankyně. Platy hejtmana i poslance včetně náhrad činí přes 100 tisíc korun.

V listopadu oznámila, že bude prozatím působit jako neuvolněná hejtmanka a zjistí, zda je časově s to obě pozice zastávat.

Širší vedení hnutí ANO vyzvalo po loňských sněmovních volbách své hejtmany, kteří se stali zároveň poslanci, aby si vybrali jen jednu pozici. Výzvu vyslyšela středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a vzdala se poslaneckého mandátu. Naopak olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák si nechali funkce obě.