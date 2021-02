Hejtmani budou žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, řekl dnes ČTK moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Je to podle něj jejich povinností. „Dikce zákona je jasná, pokud nebezpečí je většího než menšího rozsahu, tak naší povinností je požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu,“ řekl Vondrák.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl ČT, že pokud by hejtmani požádali o nové vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19, vláda by pravděpodobně vyhověla. Prodloužení dosavadního nouzového stavu, který končí v neděli, ve čtvrtek odmítla Poslanecká sněmovna.

Vondrák řekl, že očkování a další věci běží, takže kraj v daný okamžik v podstatě nemá co řešit. „My nemůžeme rozhodovat o uzavírání obchodů a služeb, to není v kompetenci kraje ani ve stavu nebezpečí. Dokud věci budou fungovat, tak není požadavek na vyhlášení stavu nebezpečí, protože z hlediska dikce zákona ten stav nebezpečí nemá splněny podmínky, a to tu, že se jedná pouze o lokální nebezpečí,“ řekl hejtman.

Protiepidemická opatření by musela vyhlašovat krajská hygienická stanice. „To je naprosto stejná situace, jako byla v okamžiku, kdy tady byl problém s OKD,“ připomněl Vondrák situaci z loňska, kdy v dolech OKD na Karvinsku bylo největší ohnisko koronaviru v Česku. Kraj měl podle hejtmana problémy prosadit tam například plošné testování.

Pokud by neplatil stav nouze, podle Hamáčka například vláda nebude moci poskytnout krajům pomoc ze státních hmotných rezerv. „V zákonu je to takto definováno, veškerá opatření, která vyhlásí daný samosprávný celek, musí také profinancovat. To znamená, kdybychom my zakázali nějaké činnosti některým řekněme službám nebo něčemu takovému, když něco budeme zajišťovat, jako třeba přepravu vakcinačních dávek, testů, nákup testů, to všechno jde za námi,“ řekl Vondrák.

Nové vyhlášení nouzového stavu?

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) bude jedním z hejtmanů, kteří budou odpoledne žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Holiš to ČTK sdělil dnes před polednem v SMS. Vyhlášení nouzového stavu budou zřejmě požadovat i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák nebo hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD), vyplývá to z jejich dnešního vyjádření. Někteří další hejtmani za opoziční strany jsou připraveni vyhlásit po nedělním skončení nouzového stavu ve svých krajích stav nebezpečí.

„Určitě budu jeden z těch, který bude žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Hlavní důvod jsou zákonná nastavení, která nám hejtmanům nedávají ty pravomoci, které teď v rámci ochrany obyvatel v boji s pandemií potřebujeme. A souhlasím s centrálním řízením pro celou Českou republiku a ne, ať je to různé v každém kraji,“ napsal ČTK Holiš.

Bezpečnostní rada Pardubického kraje schválila žádost hejtmana Martina Netolického (3PK/ČSSD) na vládu o vyhlášení nového nouzového stavu na dobu 30 dnů. Důvodem je podle rady aktuální vývoj epidemické situace a nemožnost efektivně uplatnit opatření při stavu nebezpečí, který mohou na svém území vyhlásit kraje. V případě, že vláda nouzový stav od pondělí 15. února nevyhlásí, schválila bezpečnostní rada pro Pardubický kraj vyhlášení stavu nebezpečí, uvedl v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

Nemocnice v Pardubickém kraji jsou přetížené, při očekávaném nárůstu pacientů hrozí i vyčerpání jejich lůžkové kapacity. Kraj je při očkování odkázán výhradně na vlastní zdravotnická zařízení, na jeho území není státem zřizované zdravotnické zařízení, například fakultní či vojenská nemocnice.

Hejtmani potřebují součinnost vlády

Hejtmani mohou v lokálním řešení koronavirové epidemie sehrát zásadní roli, musí mít ale součinnost vlády, jednotlivých ministerstev či hygienických stanic. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Doufá v další jednání předsedů stran a případně i poslaneckých klubů s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a dalšími zástupci vlády. Hovořit je podle něj nutné například o pandemickém zákonu.

Bartoš předpokládá, že vláda po dnešním odpoledním jednání vyhlásí nařízení jakožto mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. To, zda i na žádost hejtmanů kabinet nově vyhlásí nouzový stav, je podle Bartoše na rozhodnutí vlády a vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Ten to dnes v České televizi připustil.

„Myslím si, že by v lokálním nebo krajském řešení mohli roli sehrát hejtmani, kteří skutečně znají region, ale musí mít součinnost centrální vlády, ministerstev, hygieny,“ řekl Bartoš. „Já budu apelovat i na vládu, aby tato součinnost fungovala, aby hejtmani byli tou rukou na konci řetězce centrální pomoci,“ dodal.