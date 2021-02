Sněmovna odmítla další prodloužení nouzového stavu

Sněmovna odmítla prodloužení nouzového stavu, který v ČR platí kvůli epidemii koronaviru. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) žádala o dalších 30 dnů, stav nouze ale skončí po 132 dnech s nedělí.

Na nouzový stav se váže drtivá většina vládních opatření proti šíření nemoci covid-19, některá z nich je ale možné znovu vydat jiným způsobem. S koncem nouzového stavu v neděli vyprší také omezení pohybu v nejvíce nákazou zasažených okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, které dnes schválila vláda. Lidé, kteří tam bydlí, nebudou moci od dnešní půlnoci až na výjimky region opustit, ostatní do něj nebudou moci přijet.

Hejtmani v reakci na neprodloužení stavu nouze vyzvali vládu na pátek ke společnému jednání. Chtějí zjistit, jaký bude další postup proti pandemii. Podle hejtmanů ODS přenese konec nouzového stavu na kraje větší legislativní odpovědnost. Pětice dalších hejtmanů spolu s pražským primátorem oznámila, že se chystají ve svých krajích a v hlavním městě vyhlásit stav nebezpečí.

Karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) upozornil, že stav nebezpečí je mnohem slabší nástroj. Umožňuje regulovat pohyb obyvatel nebo nařizovat pracovní povinnost, kraje ale nemohou uzavřít služby, obchody, kulturní a sportovní zařízení a zajistit pomoc armády v nemocnicích. Pražský primátor Zdeněk Hříb (Piráti) na twitteru napsal, že první část náhradních mimořádných opatření proti epidemii musí vydat ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. O vyhlášení nového nouzového stavu bude žádat Pardubický kraj, takový postup ale právníci označují za obcházení ústavy.

Možné následky

Babiš ve Sněmovně vyzval opozici, aby dala vládě dva týdny času na přípravu požadovaných opatření a zákonů, které se týkají epidemické situace nebo ekonomiky. „Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možné realizovat plošná protiepidemická opatření,“ řekl premiér. Je podle něj nezbytný, aby se zabránilo hrozícímu kolapsu nemocnic. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) poslance varoval, že bez nouzového stavu se epidemická situace v zemi zhorší do dvou týdnů.

O možném zhroucení zdravotnictví bez nouzového stavu hovořil před poslanci také vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ukončení nouzového stavu může podle něj také zkomplikovat zajištění testů pro školy, aby se mohly částečně otevřít, muselo by se totiž vypsat standardní výběrové řízení.

Blatný a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) upozornili na možnou reakci okolních států. Neprodloužením nouzového stavu by podle Petříčka vyslalo Česko signál, že rezignovalo na kontrolu pandemie. Platí to podle něj zejména u Německa, když spolkové země Sasko a Bavorsko zpřísnění pravidel avizovaly. Podle informací ČTK už německá vláda rozhodla, že Německo bude od neděle považovat celou Českou republiku za kritickou oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací, rozhodnutí bude oznámeno v pátek. Obnoví se tak hraniční kontroly.

V pořadí šestou žádost vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli koronaviru opozice nevyslyšela. Předchozích pět podpořili komunisté, tentokrát ale vládě vyčetli, že neplní úkoly, které jí Sněmovna v souvislosti s epidemií uložila. Podle zástupců dalších opozičních stran vláda nemůže zvládat koronavirovou krizi jen restrikcemi, odmítá o jejich podobě diskutovat s opozicí a nedokáže je vysvětlit obyvatelům. Opoziční předáci vládě vyčítali také podle nich nedostatečnou pomoc pro zavřené nebo omezené provozy. Kabinet má i bez nouzového stavu nástroje, kterými lze situaci řešit, uvedli.

Vládou schválené omezení pohybu pro obyvatele okresů Cheb, Sokolov a Trutnov nařizuje také na veřejných místech v těchto třech regionech nosit respirátor třídy FFP2 nebo přinejmenším chirurgickou roušku. Omezení pohybu bude mít řadu výjimek. Nebude platit pro děti při cestě do škol a jejich doprovod či pro lidi dojíždějící do jiných okresů do práce. Opustit domov bude možné také kvůli péči o příbuzné i zvířata, neodkladným cestám do zdravotnického zařízení, na úřad, do kostela či na svatbu. Vždy ale budou muset účel cesty doložit.

Na dodržování opatření bude dohlížet celkem 580 policistů na 80 stanovištích, oznámila policie. Okresy nebudou uzavřeny neprostupně, kontroly budou namátkové.

Situace v číslech

Epidemickou situaci by měl zlepšit motivační bonus až 370 korun za den, který by mohli dostávat k náhradě mzdy lidé v nařízené karanténě. Vládní návrh zákona, který s tím počítá, dnes zrychleně schválila Sněmovna. Příspěvek má přimět nakažené k tomu, aby se nevyhýbali karanténě a aby hlásili lidi, se kterými byli v kontaktu. Zmírnit by se tak mělo skryté šíření epidemie.

Ve středu přibylo v Česku 9446 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 200 méně než před týdnem. Přesto je to třetí nejvyšší denní nárůst za poslední tři týdny. Aktuálně je v zemi zhruba 98 000 nakažených, s koronavirem od začátku epidemie loni v březnu zemřelo 17 772 lidí. V nemocnicích je s covidem 5817 pacientů, v těžkém stavu je 1057 z nich. Zatížení zdravotníků je ale vyšší, protože čísla nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, v nemocnicích ale dál zůstávají.

Zmírnit nápor na zdravotníky by mělo očkování, od 27. prosince bylo v Česku aplikováno téměř 400 000 dávek. Potřebnou druhou dávku zatím dostalo 128 817 lidí. Ke dvěma v ČR dosud používaným vakcínám dnes přibyla třetí, začalo se očkovat látkou od společnosti AstraZeneca.