Slovenský příklad pro Babiše: jen samotné vládní výlety do regionů život lidem nezlepší

Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentu Miloši Zemanovi seznam s dvěma kandidáty na ministra zahraničí - s Miroslavem Pochem i Janem Hamáčkem (oba ČSSD). Prezident to řekl v televizi Barrandov. Ve středu Zeman řízením úřadu pověřil předsedu sociální demokracie Hamáčka.

Magisterská práce ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) z roku 2011 nese prvky možného plagiátorství. S odvoláním na experty to uvedl Český rozhlas - Radiožurnál , Malá ale podezření odmítá. V práci, kterou sepsala na soukromé vysoké škole v Bratislavě, našel systém na odhalování podvodů opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s prací jiné autorky z roku 2006.

Česká republika se do závěrů dnešního summitu EU snaží prosadit zmínku o možnosti používat k boji proti daňovým únikům na dani z přidané hodnoty (DPH) systém přenesené daňové povinnosti, označovaný jako reverse charge.

Vedení pražské ČSSD vyzvalo předsednictvo strany, aby kategoricky trvalo na jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí v souladu s koaliční smlouvou. Oznámil to vpředseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík.

Státní zástupce dnes obvinil pět lidí a jednu firmu z korupce, vydírání a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky . Případ souvisí se zadávacími řízeními na dodávku služeb do Nemocnice Na Františku a Nemocnice Na Bulovce.

Alžírský ministr zahraničí Abdal Kádir Misálih dnes zcela vyloučil, že by se v jeho zemi měla zřizovat záchytná střediska pro migranty mířící z Afriky do Evropy. S odvoláním na alžírskou agenturu APS o tom informovala italská agentura ANSA.

Schůzka prezidentů Ruska Vladimira Putina a USA Donalda Trumpa se uskuteční v pondělí 16. července v Helsinkách. Současně to oznámily Kreml a Bílý dům.

28. 6. 15:02

Ze zooparku ve Zvoli u Prahy dnes utekla dospělá puma. Lidé by se neměli zdržovat venku a neměli by chodit do blízkého lesa, varoval starosta obce Miroslava Stoklasa.