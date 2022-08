Aktualizováno: Hasiči po dvaceti dnech zlikvidovali požár v Českém Švýcarsku

Hasiči dnes po dvaceti dnech uhasili rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku a správě národního parku předali poslední hašené území. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, hlídají jednotky dobrovolných hasičů, uvedl na Twitteru mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Postihl plochu o velikosti asi 1060 hektarů. Tento čtvrtek hasiči zasahovali asi na padesáti hektarech. Celková plocha, kde se pohybovali, činila zhruba 3600 hektarů.

15:00. Celé území zásahu bylo předáno Národnímu parku a byla oznámena likvidace požáru. Navazuje fáze tak zvané technologické pomoci, kterou koordinuje štáb HZS ústeckého kraje. Dohlídky vykonává 72 dobrovolných hasičů s 35 kusy techniky, celkem 22 dobrovolných jednotek. pic.twitter.com/SWcgrriRXG — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) August 12, 2022

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo do 31. srpna omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko. Podle jeho opatření, které vstoupí v platnost v sobotu, vedle vybraných území a lesů bude zakázaný v noci od 21:00 do 6:00 i vstup na otevřené turistické trasy. Opatření je preventivní a vzhledem k přetrvávajícímu suchu má omezit riziko vzniku dalšího požáru v lesích, píše se ve vydaném opatření. Zákaz vstupu se podle něj nevztahuje například na zaměstnance správy parku, záchranáře nebo lidi, kteří se přes území dostávají ke svým nebo pronajatým nemovitostem.

Armáda vyšle do Hřenska své drony, v Českém Švýcarsku budou od soboty monitorovat případná ohniska požáru. Armádní odborníci využijí malé bezpilotní prostředky, sdělila mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová. Drony Raven a Vážka mají průzkumné senzory včetně termokamery, které umí rozpoznat rozdílné tepelné charakteristiky objektů, a určit tak potenciální ohniska požáru.

Armádní piloti na požár v Hřensku shodili celkem čtyři miliony litrů vody

Piloti armádních vrtulníků při zásahu u požáru v Českém Švýcarsku zalili oheň téměř čtyřmi miliony litrů vody a nalétali asi 226 letových hodin. Armáda to dnes uvedla na svém webu. Do akce vojáci nasadili vrtulníky Sokol i silnější Mi-17.

Pomoc armádních pilotů s likvidováním jednoho z největších požárů v historii Česka trvala 19 dní. První den armáda vyslala jednoho Sokola, druhý den již proti ohni bojovaly dva tyto vrtulníky s podvěšenými bambi vaky. Po zapůjčení závěsného hasicího zařízení s trojnásobným obsahem byl jeden sokol vyměněn za silnější Mi-17.

Do čtvrtka na nich vojenští piloti celkem nalétali téměř 226 letových hodin a provedli 2422 shozů, při kterých oheň zalili asi 4000 tunami vody. „Armáda na místě pro potřeby vlastních i cizích hasicích letounů poskytla rovněž jednotku s vozidlem pro doplňování leteckého paliva,“ uvedla armáda.

Dvacátý den rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku plánují hasiči předat požářiště zpět správě národního parku. Na oblast budou ale i nadále kvůli vzniku nových ohnisek dohlížet dobrovolní hasiči. Z Hřenska situaci probereme v 7:35 s velitelem zásahu plukovníkem Jiřím Němčíkem. pic.twitter.com/BRxOTXduRu — Studio 6 (@Studio6CT) August 11, 2022

Podle zástupce velitele vzdušných sil Petra Lančiho posádky vrtulníků u požáru zasahovaly na maximální hranici svých fyzických sil i na hranici technických možností strojů. Jeden z pilotů již dříve popsal, že zásah byl psychicky i fyzicky náročný.

„Celou dobu se musíte soustředit, abyste vrtulníkem do něčeho nenarazili, proudem vody strefili správné místo nebo nezasáhli hasiče dole na zemi. Od požáru navíc stoupá obrovské teplo, všude je dým,“ poznamenal kapitán Antonín Petrů z 243. vrtulníkové letky během prvních dní hašení.

Armáda uvedla, že na zničení požáru poskytla maximum možného. Z deseti provozovaných Sokolů je pět v Polsku na plánované údržbě a dva jsou neustále vyčleněny pro plzeňskou leteckou záchrannou službu. Zbylé tři stroje byly postupně k hašení využity.