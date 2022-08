Aktualizováno: Hasičům v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat plochu požáru

Hasiči v Českém Švýcarsku pokračují v takzvaném požárním útoku. Na místě je kolem tisícovky hasičů z celé republiky. Požár, který vypukl 24. července, se podařilo v pondělí večer lokalizovat, zásah by mohl skončit v řádu dnů likvidačními pracemi.

Během dosavadních prací se podařilo hasičům plochu požářiště zmenšit z 1060 hektarů na zhruba 600 hektarů, které stále hasí. Mluvčí pražských hasičů a vyšetřovatel Martin Kavka řekl, že požár mají plně pod kontrolou, evakuovaní obyvatelé se ale ještě do svých domovů vracet nemohou.

Dnes bude 1028 hasičů pokračovat v požárním útoku ve stejné intenzitě jako včera. Nyní se soustředíme na obměnu sil, údržbu techniky, kontrolu požářiště a likvidaci drobných ohnisek v místech, která máme zcela pod kontrolou. Plocha se zmenšila zhruba na 600 hektarů — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) August 2, 2022

Ráno hasiči provedli průzkum pomocí dronů vybavených termovizí. Ta pomohla odhalit skrytá žhnoucí místa, která by piloti hasících vrtulníků a letadel z výšky neviděli. Na tato ohniska se nyní hasiči zaměří.

V noci se vyměnili lidé v terénu. Pohybují se kolem Křídelních stěn, Holubího dolu, u přední čelní stěny v Hřensku, v okolí Bouřňáku a Větrovce. K dispozici mají 341 kusů požární techniky, z toho přes 200 automobilových stříkaček. Na místě jsou dva vrtulníky Armády ČR, dvě policejní helikoptéry a jeden vrtulník Black Hawk z Polska. Zasahují také tři letouny Anotonov a dvě švédská letadla Air Tractor.

Lokalizaci požáru v Hřensku právě ohlásil náš generální ředitel Vladimír Vlček.



Ohniska máme zcela pod kontrolou. Naše práce ale nekončí, teď je ještě musíme všechny dohasit a zlikvidovat.



Chceme vám poděkovat za obrovskou podporu. Je pro nás hnacím motorem. Pomohli jste! pic.twitter.com/42ePTnCQ5U — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 1, 2022

Hasiči předpokládají, že postup bude v těžko přístupném terénu pomalý. Cestu si musí klestit pomocí motorových pil a využívají horolezeckou lanovou techniku. I když nad terénem létají vrtulníky a letadla, musí se na každé místo dostat i pozemní cestou. Požár hoří na některých místech až do hloubi půl metru, to musí hasiči zkontrolovat a případně proudnicemi rozorat.

Pokud se bude hasičům dařit, bude možné považovat požár za zcela lokalizovaný v řádu dní, poté by se do svých domovů mohli vrátit obyvatelé Mezné, Mezní Louky a Hřenska.

Ústecký kraj chce odměnit dobrovolné hasiče zasahující v Českém Švýcarsku

Ústecký kraj chce přispět dobrovolným hasičům, kteří zasahují v Českém Švýcarsku již desátý den u lesního požáru, na nákup nové techniky. Zřejmě v září by podle hejtmana Jana Schillera (ANO) měli zastupitelé schvalovat dar pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, půjde asi o miliony korun.

Už 200 000 korun ze svého rozpočtu uvolnilo město Děčín na náhradu hadic, které během zásahu poničily plameny. „Hasiči, kteří tam zasahují, jsou pryč od rodin, nespí a podobně, tak samozřejmě jim dáme nějakou odměnu za to, že zasahují, a to vysoce nad rámec toho, co berou na základě dohody a provedení práce,“ řekl dnes ČTK primátor Jiří Anděl (za ANO). Město také podle něj počítá s tím, že bude uvolňovat další prostředky na opravu poničené techniky.

Povodí Labe navýšilo kvůli požáru v České Švýcarsku průtok vody pod Střekovem

Státní podnik Povodí Labe ve čtvrtek 28. července navýšil kvůli hašení v národním parku České Švýcarsko průtok vody v Labi pod vodním dílem Střekov v Ústí nad Labem. Důvodem byla nízká hloubka v řece od hráze zdymadla Střekov po státní hranici. ČTK to dnes řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Zvýšený odtok povodí ponechá, dokud to bude nutné.

Minulý týden Povodí Vltavy zvýšilo odtok z nádrží Vltavské kaskády do Vltavy, tekoucí do Labe, a v pondělí 1. srpna začalo vypouštět vodu z Orlické přehrady kvůli stavbě bezpečnostního přelivu na hrázi.

„Nepříznivé hydrologické podmínky způsobily, že vrtulníky s bambi vaky se u Hřenska potýkaly s nízkým vodním stavem, který jim neumožňoval bezproblémové nabírání hasicí vody z Labe,“ uvedla Bendová.