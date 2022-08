Aktualizováno: Na pomoc hasičům v Českém Švýcarsku znovu dorazila letadla z Itálie

V Národním parku České Švýcarsko nadále zasahuje na tisíc hasičů. Dnes také znovu dorazila letadla Canadair z Itálie, která pomáhala hasit požár před týdnem.

Požár v národním parku hoří třináctý den a oheň zasáhl plochu o velikosti asi 1060 hektarů. Hasičům se ji podařilo do čtvrtka zmenšit asi na 440 hektarů. Stále se ale rozhořívají ohniska, například u Pravčické brány nebo na vrchu Bouřňák. Přes noc hasiči přeskupili síly a prostředky blíž k místům, kde se ohniska objevují. Jedno ze skrytých ohnisek se ráno také rozhořelo v oblasti nad Hřenskem.

Během noci jsme prováděli průzkum drony v severní části území. Stále se tam objevují ohniska, na která jednotky reagují. Přeskupili jsme některé síly a prostředky, abychom na ně lépe dosáhli. Jižní strana území je klidná, tam děláme jen dohlídky. Během noci nikdo nebyl zraněn. pic.twitter.com/xlVoxamfrY — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) August 5, 2022

Dnes chtějí hasiči pokračovat ve stejné strategii jako ve čtvrtek a hasit ohniska v takzvaných vláčcích, kdy shazují vodu rychle po sobě na stejné místo. V pátek ráno vyslali nad České Švýcarsko drony s termovizí, které zjišťují, jak se situace přes noc vyvinula a kde jsou skrytá ohniska, aby tam mohli navigovat vrtulníky.

Zásah komplikují vysoké teploty. Záchranáři se musejí častěji střídat, proto jich je v Českém Švýcarsku dál zhruba tisíc.

Na obnovu Hřenska by mohlo jít 100 milionů, z dotací EU lze i koupit letadlo

Na obnovu poničeného veřejného majetku či obnovu infrastruktury cestovního ruchu po požáru v Národním parku České Švýcarsko by mohlo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zpočátku vytvořit program ve výši kolem sto milionů korun. Z evropských fondů by se dalo spolufinancovat pořízení speciálního letadla uzpůsobeného na hašení. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

MMR už podle Bartoše zpracovává analýzu, jak v Hřensku zmírnit dopady požáru. Možností je vyčlenit finance z programu na pomoc obcím postiženým v loňském roce přírodními katastrofami, především pro obce zasažené lokálními povodněmi na Děčínsku a v Libereckém kraji, na které MMR získalo v letošním rozpočtu navíc 700 milionů korun. „V mém odhadu, když jsem se na to podíval, tak vidím, že zhruba sto milionů by bylo možné na začátek použít,“ řekl Bartoš.

Finance by mohly pomoci případně poničenému veřejnému majetku a putovat na obnovu infrastruktury v cestovním ruchu. „Máme nástroje aktivní pomoci, i soukromým subjektům. Mám připraveno, jak by program mohl vypadat, ale bude potřeba nejdříve udělat rekognoskaci situace na místě. Teď tam ještě nemá cenu vysílat úředníky, ale až to bude možné, tak k tomu dojde a budeme vědět, jaká je poptávka, a program podle toho nastavíme,“ konstatoval Bartoš.

Ministr dostal i otázku, jestli by se případně dalo z evropských fondů financovat speciální letadlo na hašení. „Ano. Programy evropské komise už přispěly na nákup policejních vrtulníků,“ řekl Bartoš. Ředitel odboru pro Integrovaný regionální operační program (IROP) Rostislav Mazal dodal: „Byť se to zdá být smělé, tak i na tuto specializovanou techniku evropské fondy jsou.“

Mazal řekl, že v minulosti se z evropských fondů spolufinancoval nákup dvou vrtulníků pro policii. V roce 2019 byl pořízen americký vrtulník střední kategorie Bell 412 EPi za 468 milionů korun a z větší části z evropských peněz z Integrovaného operačního programu. Hodně hasičské techniky se pořizuje z peněz Integrovaného záchranného systému právě z programu IROP.

Katalogová cena speciálního letadla na hašení Canadair je 35 milionů eur (859 milionů Kč). Dva takové letouny aktuálně přiletěly znovu na pomoc z Itálie, předtím v Hřensku létaly dva švédské letouny Air Tractor AT-802. Ty byly zkonstruovány zejména pro práce v zemědělství, kromě práškování polí se ale uplatnily i při hašení požárů.