Chcete jíst zadarmo? Kupte si vlajku a vlastenčete!

Vůdce indické opozice Ráhul Gándhí obvinil vládu, že před oslavami Dne nezávislosti, které se uskuteční 15. srpna, nutí lidi, kteří mají nárok na bezplatné potraviny ve státních přídělových obchodech, aby si výměnou za jídlo koupili vlajky.

List The Guardian připomíná, že se Indie připravuje na oslavu 75 let nezávislosti.

Gándhí se domnívá, že v některých případech je lidem vlastenecký zápal vnucován, a upozornil na rozšířené video, na kterém je vidět prodavač, jak nadává zákazníkovi, který si přišel pro obilí zdarma a nechtěl si koupit vlajku. „Je to nařízení shora, šéf mi nařídil, abych nedával příděly těm, kteří si odmítají koupit vlajku,“ říká ve videu prodavač.

V Harijáně, kde se incident udál, vládne na celostátní i státní úrovni nacionalistická Indická lidová strana (BJP). Gándhí však míní, že nacionalismus nelze prodávat. „Vláda BJP útočí na sebeúctu chudých obyvatel naší země,“ napsal Gándhí na facebooku.

Další kritici vlády premiéra Naréndry Módího uvedli, že příznivci vládní strany vyvíjeli nátlak na majitele obchodů, bytová družstva a firmy, aby vlajku vyvěsili. „Jelikož si Módího strana přivlastnila vlastenectví jako součást své ideologie, nevynechá žádnou příležitost. Zamlčují ale, že toto vlastenectví je pouze hinduistické vlastenectví,“ uvedl jeden z analytiků, Parsa Ventaktešvar Rao.

Na Den nezávislosti je zvykem na veřejných budovách vyvěsit státní vlajku a někteří lidé ji také vyvěšují před svým domem. Letos však Módí zahájil kampaň nazvanou „vlajka v každém domě“, která se stala ústředním bodem oslav. Cílem vlády je, aby do pondělí bylo vyvěšeno nejméně 200 milionů vlajek.

Vlajky, kam se podíváš: Indie slaví 75 let nezávislosti | zdroj: Profimedia

Ministr vnitra Amit Šáh vyzval lidi, aby si vyměnili své profilové obrázky na sociálních sítích za vlajku.

V některých čtvrtích Dillí si vyvěšení vlajky vzala za úkol sociální sdružení. Když někteří obyvatelé ve skupině na WhatsAppu uvedli, že by to mělo být ponecháno na osobní volbě, protože někteří lidé se nechtějí řídit Módího pravidly, předseda sdružení to odmítl. „S osobní volbou to nemá nic společného. Je to věc národní cti a úcty,“ dodal. Druhý den nechal podle svědků v okolí vyvěsit 80 vlajek a změnil profilový obrázek skupiny na WhatsAppu na indickou vlajku.

Ve městě Surat ve státě Gudžarát, odkud Módí pochází, se obchodníci s textilem vydali na průvod s vlajkou dlouhou pět kilometrů. Za normálních okolností platí v Indii přísná pravidla, která určují, z jaké látky může být trikolóra vyrobena a kde a jak může být vyvěšena, ale letos vláda pravidla zmírnila, aby její vyvěšování usnadnila.