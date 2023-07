Aktualizováno: Francie poskytne Ukrajině dalekonosné rakety SCALP/Storm Shadow

„Rozhodli jsme se Ukrajině dodat nové rakety schopné hloubkových úderů. Dnes je myslím důležité Ukrajině vyslat zprávu o podpoře a jednotě NATO,“ řekl Macron.

První rakety SCALP už byly doručeny na Ukrajinu ve chvíli, kdy Macron dodávku oznamoval, sdělil agentuře AFP zdroj z armády. Rakety ponesou podle armádního zdroje agentury Reuters jen "nezápadní" letadla. Kyjev také ujistil Paříž, že střely použije jen v mezích mezinárodně uznávaných hranic Ukrajiny. Francie poskytnutí raket nepovažuje za eskalaci konfliktu, neboť Rusko používá rakety s výrazně delším doletem, dodal zdroj.

Střely Storm Shadow se obvykle odpalují ze vzduchu a díky technologii stealth jsou těžko zachytitelné radarem. Svým dosahem 250 kilometrů se takřka vyrovnají americkým taktickým balistickým střelbám ATACMS s dosahem 297 kilometrů, o než Ukrajina Spojené státy neúspěšně žádá.

Západní představitelé v minulosti uváděli, že k dodání zbraní schopných úderů daleko za frontovou linií se váže slib, že Ukrajina je nepoužije k útokům na ruské území.

V červnu ukrajinská armáda podnikla raketový útok na most spojující Chersonskou oblast s Krymem a použila k tomu podle šéfa ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimira Salda právě střely Storm Shadow.

Moskva v rozporu s mezinárodním právem Krym anektovala v roce 2014 a nyní Ukrajinu odrazuje od použití dalekonosných střel HIMARS nebo Storm Shadow i pro útoky na Krym, podle ministra obrany Sergeje Šojgua by to znamenalo zapojení USA a Británie do konfliktu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přijede jako host na summit NATO ve Vilniusu. Potvrdil to šéf aliance Jens Stoltenberg. Ve středu se Zelenskyj zúčastní prvního jednání nově vzniklé Rady NATO-Ukrajina.

„Prezident Zelenskyj přijede,“ řekl dnes Stoltenberg v litevské metropoli, kde začíná dvoudenní summit aliance. Pozván na něj byl i ukrajinský prezident, ale dlouho nebylo jasné, zda se vrcholné schůzky zúčastní osobně.

Lídři států Severoatlantické aliance chtějí na summitu potvrdit podporu Ukrajině, která se brání ruské agresi, a najít kompromis v otázce jejího přijetí do aliance.

Summitu ve Vilniusu se účastní mimo jiné americký prezident Joe Biden, který se se Zelenským setká ve středu na dvoustranném jednání. Česko zastupuje na vrcholné schůzce český prezident Petr Pavel. Kromě Ukrajiny jsou nejdůležitějšími tématy summitu přijetí Švédska do aliance, další posilování východního křídla NATO a výdaje členských zemí na obranu.

Bylo by absurdní, kdyby summit nestanovil harmonogram ani pro pozvánku, ani pro členství Ukrajiny v NATO, napsal na twitteru Zelenskyj. Poukázal přitom na údajné signály o tom, že se bez Ukrajiny diskutuje o vágních formulacích stanovujících podmínky pro přizvání Ukrajiny k členství v NATO. Podle Zelenského nejistota ohledně budoucího členství Ukrajiny v alianci jen motivuje Rusko k pokračování teroru.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…