Zelenský v Praze jednal s Pavlem o munici, výhledu na mír i obnově Ukrajiny

4. 5. 2025 – 20:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Především o vývoji situace na válkou sužované Ukrajině, o výhledu mírových jednání i vojenské a jiné pomoci jednali dnes na Hradě prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj s prezidentem Petrem Pavlem.

Pavel řekl, že v otázce podpory Ukrajiny má se svým tamním protějškem velkou míru shody. Není podle něj možné zatím na Ukrajině rozmístit zahraniční vojáky před uzavřením mírové dohody. Zelenskyj konstatoval, že Česko dělá vše pro to, aby zastavilo ruskou agresi a ocenil českou muniční iniciativu. V jejím rámci by mohla Ukrajina obdržet ve zbytku roku ještě 1,8 milionu kusů velkorážní munice. Ukrajina čelí ruské agresi od února 2022.

Pavel poznamenal, že pokud by Rusko ve válce uspělo, mělo by to negativní důsledky i přímo pro nás. Pokud by bylo odměněno za svoji agresi, utvrdilo by se, že způsob, jakým řešilo své zahraničněpolitické cíle, je správný. Uvedl také, že Česko bude podporovat Ukrajinu v jejích ambicích na členství v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Přislíbil také další podporu Ukrajiny prostřednictvím dodávek munice. "Máme příslib financí a víceméně už i pod smlouvou zajištěné dodávky po zbytek tohoto roku, kdy je předpoklad, když všechno půjde, jak je dojednáno, že bychom měli být schopni do konce tohoto roku dodat Ukrajině 1,8 milionu kusů velkorážní munice," popsal Pavel.

Informoval, že momentálně se nejedná o tom, jací vojáci a jaké jednotky by mohly případně být na Ukrajině rozmístěny. "Od toho jsme opravdu ještě daleko," podotkl. Po dosažení dohody by podle Pavla mohla být dostatečnou garancí míru pro Ukrajinu kombinace politických, diplomatických, ekonomických i vojenských záruk.

Zelenskyj také řekl, že Ukrajina si velmi váží podpory ČR, pokud jde o její evropské snahy. Vyslovil lítost nad tím, že někteří evropští lídři blokují tento proces. Podle něj je to jenom proto, že chtějí získat lepší místo na tribuně na Rudém náměstí. Do Moskvy se v těchto dnech chystá na oslavy 80. výročí porážky nacistického Německa a konce druhé světové války například slovenský premiér Robert Fico.

Ukrajina podle Zelenského potřebuje víc sankcí proti Rusku, podporu a také citelné zvýšení vzájemné spolupráce v obraně v celé Evropě. Poznamenal také, že pro napadenou zemi je velkou prioritou rekonstrukce nemocnic, následkem ruských útoků jsou jich stovky poškozeny. V některých regionech bude podle Zelenského nutné fakticky vystavit novou zdravotnickou síť.

Zelenskyj zavítal do Prahy po dvou letech, tentokrát i se svojí manželkou Olenou. V Praze přistál krátce před polednem. Přiletěl ukrajinským vládním letounem. V pondělí ho stejně jako v roce 2023 čeká jednání s dalšími ústavními činiteli, tentokrát se ale sejde i se zástupci opozice. Olena Zelenská se zúčastní zahájení konference Healthcare Initiative for Ukraine.

Zástupci obou zemí dnes také podepsali memorandum o spolupráci v péči o duševní zdraví. Projekt má přinést zásadní změny ve výzkumu a rozvoji péče o veřejné duševní zdraví na Ukrajině. Memorandum uzavřela ukrajinská strana s českým Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ). Projekt se zaměří na budování kapacit ve výzkumu veřejného duševního zdraví a rozvoje služeb na Ukrajině. Odborníci z NUDZ by měli mimo jiné vyškolit 45 mladých výzkumných pracovníků, kteří se budou této oblasti věnovat, uvedl ústav v tiskové zprávě.