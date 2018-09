Fotbalovou Slavii, luxusní hotely v Praze i pivovary Lobkowicz přebírá čínský stát – s výraznou slevou

MAGAZÍN - Magazín autor: Sinopsis

Majetek, který v Česku v uplynulých letech nakoupila společnost CEFC, získá čínský státní konglomerát CITIC Group za "akční" cenu. Luxusní pražské hotely, fotbalovou Slavii (jejíž hráči na dresech už čínskou státní firmu mají), podíl v TV Barrandov a pivovarnickou skupinu Lobkowicz získá se 44 % slevou oproti celkové nominální hodnotě zveřejněné v květnu 2018. Místo 1,75 miliardy amerických dolarů zaplatí CITIC 980 milionů, informuje Sinopsis na webu Hlídací pes.

Zprávu s odkazem na dva zdroje zapojené do jednání přinesl v sobotu hongkongský deník South China Morning Post.

"Odchylka prodejní ceny od účetní hodnoty majetku je patrně způsobena i tím, že CITIC přebírá kromě samotného majetku také závazky CEFC," komentuje to hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

V tuzemsku donedávna velmi aktivní CEFC je zároveň první ze tří silně zadlužených čínských společností – CEFC, Hainan Airlines (HNA) a Anbang Group – jejichž zahraniční expanzi (založenou na půjčkách) budou hasit státem kontrolované konsolidační agentury.

Tak trochu jiná společnost

Restrukturalizace zadlužených obřích firem je vedena ekonomickými i politickými motivy. Tím hlavním je snaha o oddlužení čínského hospodářství; desítky let růstu na dluh dnes ohrožují stabilitu celého finančního systému a nezodpovědné praktiky firem jako CEFC jsou trnem v oku čínských regulátorů.

V případě CEFC hrají významnou roli i politické aspekty. Ty představují zřejmě hlavní důvod, proč nucená konsolidace této společnosti předchází Anbang i HNA, byť se ekonomické problémy posledně jmenovaných projevily ještě před propadem CEFC.

CEFC má na krku zejména poškození pověsti projektu "Pás a stezka", hlavní zahraničně politické iniciativy generálního tajemníka ÚV KS Číny Si Ťin-pchinga.

Loni v listopadu byl na základě obvinění z korupce v Africe a v OSN v New Yorku zatčen prezident neziskového křídla CEFC Patrick Ho, jinak neúnavný propagátor Pásu a stezky. Předběžné důkazní materiály shromážděné americkými vyšetřovateli od té doby slouží světovým médiím jako příklad, jak se Pás a stezka šíří do zranitelných zemí v Africe i v jiných částech světa.

Druhým politickým aspektem je mimořádné postavení, jehož CEFC dosáhla díky přízni českého prezidenta a dalších představitelů v České republice.

Otevřená likvidace firmy a odprodej aktiv s cílem uhradit dluhy, což by byl jinak logický průběh oddlužení problémové společnosti, v tomto případě nepřichází v úvahu, Ohrozila by se tím politické pozice Číny v České republice, při jejichž budování sehrála CEFC stěžejní úlohu.

Jak to pro South China Morning Post diplomaticky formuloval Brock Silvers, ředitel šanghajské poradenské firmy Kaiyuan Capital: "Vzhledem k aspiracím Pekingu v celém regionu východní Evropy by jiné než smírné řešení situace CEFC představovalo podstatný zahraničně politický problém."

Zemanův poradce stále zmizelý

Konsolidace CEFC probíhá bez účasti a pravděpodobně i bez vědomí dnes již bývalého předsedy společnosti Jie Ťien-minga.

Ten zmizel začátkem roku a je podle všeho vyšetřován vnitrostranickými orgány KS Číny. V nepřítomnosti byl odstraněn z vedení firmy, kterou údajně sám vybudoval a dovedl na index Fortune 500.

Jie však paradoxně i přes svůj prudký pád v Číně čestným poradcem prezidenta Miloše Zemana. Ten prý vyčká rozhodnutí čínských soudů.

Žádný soud se ovšem v dohledné době konat nebude. Jie nebyl ani formálně obviněn; jeho vyšetřování probíhá extralegálním způsobem, který nemá s běžným pojetím práva nic společného.

Pokud by snad byl nakonec vydán státním orgánům k potrestání, bude soud čirá formalita. Zeman se zkrátka rozhodnutí soudu v této věci hned tak nedočká.

Zajímat by ho nicméně mohl alespoň blížící se soud s Patrickem Ho v New Yorku. Ten by se měl konat rok po uvalení vazby, tedy letos v listopadu.

Mohly by se v něm vyjasnit některé zajímavé okolnosti: Patrick Ho je mj. obviněn z úplatku pro tehdejšího předsedu Valného shromáždění OSN Sama Kutesu, který v roce 2015 jmenoval Jie Ťien-minga svým čestným poradcem. Téhož roku jak známo jmenoval Jieho svým čestným poradcem také český prezident Miloš Zeman.