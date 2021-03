Firmy od 10 do 49 pracovníků musejí začít s testováním

Povinné testování bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka platit i pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců, první kolo testování musejí dokončit do 26. března. Schválila to dnes vláda.

Testování v malých podnicích se týká 650 000 pracovníků. O zvýšení frekvence testování na dvakrát týdně vláda zatím nerozhodla, bude o tom ještě jednat s profesními organizacemi. Hodlá ale zavést povinnost pro úřady do 50 zaměstnanců, o tom bude jednat na příštím jednání ve čtvrtek. Havlíček to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu. Asociace malých a středních podniků testování v menších firmách považuje za logické. Požaduje ale, aby testování dvakrát týdně bylo spuštěno až po Velikonocích, které provázejí dva zkrácené týdny. „Testování dvakrát týdně bude působit problémy zejména ve směnných provozech, případně ve firmách, kde je provoz omezen třeba na tři dny v týdnu. Největší potíže s testováním jednou týdně už teď mají stavební firmy, kde se rozbíhá sezona a mají pracovníky na různých místech,“ řekla ČTK prezidentka asociace Eva Svobodová. Zpravodajství Boj s covidem: Nová opatření nebudou stačit, je nutné omezit průmysl, říkají odborníci Tým společnosti Proplať.to se skládá z 12 lidí. Pracují částečně z domova, ve firmě mají prostory kanceláří oddělené a snaží se využívat separátně. „Testování se nebráníme, na druhou stranu to jednoznačně znamená vícenáklad spojený s pandemií a ochranou obyvatelstva s tím, že se jedná o preventivní opatření. Takže když už vynakládáme miliardy do nejrůznějších aktivit, testování by mělo být stoprocentně hrazeno,“ uvedl spolumajitel firmy Ivo Ščuka. Firmy nad 250 zaměstnanců musely první cyklus testování dokončit do pátku, pro podniky s 50 až 249 pracovníky končí termín dnes. Úřady a další veřejné instituce musejí všechny zaměstnance otestovat do středy. Pokud se připočtou malé firmy, pravidelně jednou týdně bude testování podle Havlíčka podstupovat 3,2 milionu pracovníků. Přidat by se brzy měly také úřady s méně než 50 pracovníky. Podle Havlíčka je ale ještě třeba vyřešit, jak bude systém fungovat v malých obcích. Vláda uvažuje o tom, že by místo testování jednou za sedm dní zvýšila frekvenci na dva testy za týden. Podle Havlíčka jde o složitý logistický projekt zejména pro velké firmy, je tedy třeba vše projednat s oborovými asociacemi a svazy. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj dnes uvedl, že by se nejdříve měla vyhodnotit data z dosavadního testování a teprve až se ukáže, jak je úspěšné v současném stavu, ukládat firmám další povinnosti. Ve firmách je podle Havlíčka pozitivita 0,7 až 1,5 procenta. Nižší je ve velkých podnicích, kde se testuje už delší dobu. Díky povinnému testování se podle něj daří odhalit 2000 až 3000 pozitivních zaměstnanců denně. Samotestovacích sad je podle Havlíčka na trhu dost. Dodavatelé jich mají ve skladech aktuálně pět až 5,5 milionu volných. Každý den podle něj přibývají zhruba dva miliony testů. Měsíčně jich je přitom potřeba 12 až 13 milionů. Na jeden test se bude dál platit příspěvek 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, dodal Havlíček. Mohlo by vás zajímat Testování ve firmách: Nedodržování opatření a nedostatek testovacích míst pro veřejnost

