Testování ve firmách: Nedodržování opatření a nedostatek testovacích míst pro veřejnost

Pětina zaměstnanců má zkušenost s tím, že jejich zaměstnavatel či nadřízený porušoval opatření proti covidu-19.

Každý sedmý uvedl, že jeho zaměstnavatel či nadřízený vyzýval k porušování pravidel v testování a trasování kontaktů nakaženého. Dvě pětiny zaměstnanců naopak popsaly zodpovědný přístup firem, více než pětina testovala své zaměstnance ještě před zavedením této povinnosti. Vyplývá to z průzkumu projektu Život během pandemie, o kterém dnes ČTK informoval jeden z autorů, sociolog Daniel Prokop.

Dotazování se zúčastnilo asi 2000 respondentů, z toho přes 900 bylo zaměstnanců. Každý sedmý zaměstnanec uvedl, že jej zaměstnavatel či nadřízený vyzýval k porušování pravidel v testování a trasování. Jednalo se například o to, že nabádal zaměstnance, aby své kontakty nehlásil hygieně, říkal nemocným, ať zůstanou doma, ale nejdou na testy. Někteří zaměstnavatelé dokonce chtěli po svých pracovnících, aby šli do práce, i když byli v kontaktu s nakaženým nebo mají lehké symptomy nemoci. Zhruba každý sedmý zaměstnanec uvedl, že mu nebyla umožněná práce z domova, i když by to šlo.

Pozitivní zkušenosti zaměstnanců jsou ale častější. Pětina vypověděla, že jejich firma testovala pracovníky už před zavedením povinnosti. Téměř dvě třetiny pracovníků jejich firma vybavila hygienickými a ochrannými prostředky, které mohou používat i mimo práci. Sedmině lidí jejich firmy doplácely v karanténě či izolaci více peněz nad zákonných 60 procent náhrady mzdy.

Postupy firem se podle průzkumu mírně liší mezi odvětvími. V průmyslu je větší problém s obcházením oficiálního testování, hlášení kontaktů a karantén, ale zase firmy testovaly už před zavedením povinnosti. Ve státní správě pracovníci častěji mluvili o nepovolování práce z domova.

Z dlouhodobého zkoumání projektu Život během pandemie vyplývá, že 56 procent respondentů chodí do práce ve chvíli, kdy má zvýšenou teplotu a ztrátu čichu, což mohou být projevy nemoci covid-19, a zároveň nebyli testovaní. Skoro 80 procent chodí do práce, pokud byli v kontaktu s nakaženým a nebyli testovaní. Pokud mají pozitivní výsledek testu na covid-19, docházka do práce klesá téměř na nulu. Autoři výzkumu se proto domnívají, že kvalitní, opakované a včasné testování, zvýšení náhrady mzdy v karanténě a kontrola postupu zaměstnavatelů mohou přispět k omezení šíření nákazy na pracovištích.

Výzkum také uvádí, že od poloviny února do začátku března stoupla podpora proepidemických opatření. Většina lidí podporuje například povinné testování ve firmách, omezení provozu obchodů, kulturních akcí a sportu či dočasné zavření restaurací. Naopak spíše negativně jsou lidmi vnímaná opatření jako uzavření škol a obchodů. Omezování kontaktů v rodinách, dálková výuka na středních a vysokých školách a zákaz vycházení po 21. hodině mají nyní podporu alespoň poloviny dotázaných, v polovině února však byla podpora nižší.

Ministr zdravotnictví: Firmy by mohly testovat samy

Vláda by mohla opatřením řešit situaci, kdy kvůli testování zaměstnanců firem nejsou místa na antigenní testy pro veřejnost. Novinářům to řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. K rozhodnutí by však měla přikročit až v době, kdy bude v Česku k dostání potřebné množství testů pro samotestování. Na to, aby firmy testovaly samy, apeloval po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Povinné testování musely minulý týden zahájit firmy. Velké nad 250 zaměstnanců měly s testováním začít ve středu a dokončit ho do 12. března. Střední podniky s 50 až 249 pracovníky s testováním měly začít v pátek. Od této středy se bude povinnost týkat i úřadů s 50 a více pracovníky. Hamáček řekl, že firmy by měly především volit samotestování. ODS žádá, aby vláda firmy k vlastnímu testování motivovala, nebo rozšířila kapacity testování.

Dostupné termíny na antigenní testování se v posledních dnech zaplnily dlouho dopředu. Například v Liberci je nejbližší volný termín za šest týdnů. „Ve chvíli, kdy vláda nařídila povinné testování ve firmách, některé šly nejjednodušší cestou a poslaly zaměstnance objednat se do těch center, což samozřejmě nebylo cílem,“ připustil Hamáček.

Blatný označil zaplnění veřejných testovacích míst po dnešním jednání vlády za problém. „Apeloval bych na zaměstnavatele, aby minimálně či vůbec nevyužívali veřejná testovací místa, ta jsou pro veřejnost,“ řekl. Místa mají omezenou kapacitu, zdůraznil. „Preferoval bych, aby firmy využívaly samotestování, které je nejjednodušší a nejefektivnější,“ podotkl.

Ministr průmyslu Karel Havlíček dodal, že samotestovacích sad nyní dorazí do ČR asi dva miliony kusů denně. „A bude to narůstat,“ zdůraznil. Firmy by měly nakoupit tyto sady, nebo využít závodního lékaře. „Nemůžeme zcela zamezit tomu, že zaměstnanec půjde do testovacího centra, nicméně naším cílem je maximálně férově to rozložit,“ uvedl. I vládní opatření hovoří o tom, že mají zaměstnavatelé zajistit testy uvnitř firmy, dodal.

Pokud by se ukazovalo, že firemní testování přetěžuje veřejně dostupná testovací místa, musel by kabinet přijmout určitá opatření, dodal Hamáček. „Například by omezil přesun zaměstnaneckého testování a tlačil k většímu využívání samotestování,“ řekl Hamáček. Logicky je to podle něj možné až ve chvíli, kdy bude testů v ČR dostatek.

Občanští demokraté vládu vyzývají, aby testovací kapacity navýšila, nebo zvýšila příspěvek na testy. To žádali minulý týden i Piráti a STAN, podle kterých by namísto 60 korun měl být příspěvek na test 80, nebo 100 korun. „Zaměstnavatelé tvrdí, že současný příspěvek není dostačující. Vláda musí příspěvek navýšit, aby motivovala firmy k zajištění testování, nebo musí navýšit kapacity na testovacích místech. Dostatečné testování a zrychlení očkování je jediná cesta, jak můžeme pandemii porazit,“ uvedl dnes v tiskové zprávě předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Povinné testování i pro agenturní zaměstnance

Testování na nemoc covid-19 ve firmách je ode dneška povinné i pro agenturní pracovníky a případně také živnostníky, kteří v podniku vykonávají nějakou činnost. Zaměstnavatelé také musejí od dnešního dne vést evidenci samotestů u zaměstnanců. Testy jsou povinné vždy jednou týdně, ne ale pro lidi pracující z domova.

Na agenturní pracovníky i živnostníky mohou firmy stejně jako u kmenových zaměstnanců uplatňovat státní příspěvek na testy. Stát osobám samostatně výdělečně činným stejně jako firmám přispívá prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění 60 korun na test, maximálně na čtyři testy na zaměstnance měsíčně. Pokud si živnostník vykonávající činnost v podniku sám nepřinese negativní test, může ho daná firma otestovat sama a čerpat na něj státní příspěvek.