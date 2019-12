Filmy, kterými se pomalu naladíte na Vánoce

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Když se z rádia začne ozývat Christmas is All Around, není pochyb - Vánoce jsou za dveřmi. Tu pravou sváteční atmosféru ale umí vykouzlit i další filmy, nejen Láska nebeská. Máme pro vás pár tipů, čím si zpříjemnit čekání na svátky, volno s rodinou a nadílku.

Ten pocit, který si vtisknete do nějakého filmu, hudby, atmosféry o svátcích! Každý další rok se vám ten sváteční pocit vybaví, jen co ten film zahlédnete. Jaké filmy mají potenciál se otisknout hluboko do duše právě o svátcích?

Sám doma (1990), Sám doma: Ztracen v New Yorku (1992)

Bohatá vánoční výzdoba, která je obdivuhodná i v dnešní době, což teprve před téměř třiceti lety, kdy filmy vznikly. Tehdy měli diváci oči navrch hlavy z těch světel, ozdob a což teprve vyzdobený New York, kde se Kevin ztratil?!

Vánoční koleda (2009)

Klasika Charlese Dickense zaujme svým zpracováním, efekty a dojemným příběhem, ve kterém starý lakomec ke zmoudření dojde. A sám tu vlastně vzpomíná i na své staré Vánoce, život a příběh přináší náladu nostalgickou, plnou bilancování.

Marry Poppins se vrací (2018)

Sladký filmeček, ve kterém se v těžké rodinné situaci, na deštníku snese jako záchrana k malým dětem kouzelná chůva. Patrně už ji všechny zúčastněné postavy znají, o to je příběh hřejivější. Melodické písně oživí a rozveselí celý někdy chmurný příběh s dobrým koncem. Chůva, která toho tolik umí, ale nejlépe umí rázně a charismaticky zacházet s dětmi, vás chytne za srdce. A její sestřenice (Maryl Streepová) je také k nezapomnění!

Karlík a továrna na čokoládu (2005)

Žádný film čokoládou a sladkostmi asi nevoní víc. Také nás vrací do dětství v několika vzpomínkách Willyho Wonky. Příběh šťastné životní výhry nesmírně chudého chlapce a happyend snad ještě sladší než celá továrna na čokoládu. Herecký výkon Johnyho Deppa je plný mimiky, která se nezapomíná. A krásné grafické filmové zpracování též!

Čokoláda (2000)

Příběh, ve kterém exceluje Juliette Binocheová jako svobodná matka přicházející do malé francouzské vesničky bojovat nejen s předsudky místních, ale také pro svůj sen – čokoládový obchod. Kamenné uličky, vůně obchodu, síla emocí vznikajících mezi místními a křehký příběh matek a dcer – to se otiskne do paměti jako silný něžný ženský příběh.

Snídaně u Tiffanyho (1961)

Miloučký film s naivní Audrey Hepburnovou, ve vší její něžné kráse a dívčí eleganci. Kolorovaná verze je doslova sváteční. Příběh lásky, velkých newyorských snů a kočičího kožíšku je doprovázen nesmrtelnou písní Moon River. Poctivý film, který se do paměti zapíše každým detailem. Jako zákusek.

Někdo to rád horké (1959)

Božská Marilyn v plné kráse. Příběh jednoho výletu, který vyjadřuje přesně to, co tehdy lidé považovali za vtipné (ale i elegantní zároveň). Hra s životem, s hereckým uměním dotyčných – a scény z vlaku vám zůstanou v paměti napořád. Někdy by se i mladší člověk chtěl vrátit v čase, což?

Noc plná zázraků (2011)

Polská romantická komedie patří k méně známým, o to víc potěší, protože v sobě spojuje zázraky času vánočního, kdy se mohou propojit osudy naprosto cizích lidí. Co se filmu nedá upřít, je skvělá režie a uvěřitelnost příběhu, ani na okamžik si nepřipustíte možnost, že by to byl vánoční kýč.

Že je to málo? Na dalších asi pět tisíc podobných filmů se nedostalo místo, každý však máme nějakou srdcovku, která v nás umí vyvolat sváteční náladu. Stačí se jen naladit...