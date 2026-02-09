Film s de Funésem trápí svým koncem i po 55 letech
9. 2. 2026 – 8:49 | Magazín | Žanet Ka
Louis de Funès nám za svůj život daroval miliony úsměvů, ale v závěru černé komedie Jo nám nechal něco víc- jednu velkou, nevyřešenou hádanku. Režisér Jean Girault připravil pro diváky mistrovskou past, která se sklapne vteřinu před závěrečnými titulky. Co se skutečně stalo s autorem, který se jen chtěl zbavit jedné nepohodlné mrtvoly?
Existují filmy, které skončí, opona spadne a divák jde v klidu spát. A pak jsou tu díla Louise de Funèse. Konkrétně černá komedie Jo (1971), která nám v samotném závěru nasadila brouka do hlavy. Režisér Jean Girault, Funèsův dvorní spolutvůrce, nám totiž naservíroval finále, které je stejně geniální jako frustrující.
Piknik na hraně propasti
Všechno vypadalo tak nadějně. Antoine Brisebard, uštvaný dramatik v podání mistra grimasy Funèse, se konečně zbavil onoho prokletého těla. Scéna, kdy auto s mrtvolou za volantem mizí v hlubinách rokle, měla být tečkou za jeho noční můrou. Úlevný výdech ale trvá jen vteřiny.
V momentě, kdy si Brisebard myslí, že je volný, kamera odhalí krutý žert osudu: inspektor Ducros a jeho přátelé si o pár metrů dál rozložili piknikovou deku. Tenhle „příjemný“ oběd v přírodě se pro Antoina stává rozsudkem. Když se policista vydá směrem k němu, plátno ztmavne.
Mistr nedokončených konců
Jean Girault v tomto filmu zopakoval trik, který se mu osvědčil už u snímků jako Oscar nebo Pošetilost mocných. Místo doslovného vysvětlování nám nabídl originální a otevřený závěr. Je to přesně ten typ konce, který v divákovi vyvolává lehké mrazení a zároveň úsměv.
Cítíte tu frustraci? Ta otázka „Co s ním proboha bude dál?“ visí ve vzduchu i desítky let po premiéře. Půjde Brisebard do vězení? Vymluví se z toho svým typickým kulometným způsobem? Nebo inspektorovi prostě nabídne sklenku vína a všechno zapře?
Režisérem svého vlastního pokračování
Právě v tom tkví kouzlo Funèsova odkazu. Zbytek příběhu už není na scénáristech, ale na nás. Jsme to my, diváci, kdo si v hlavě promítá další minuty Brisebardova osudu. Vedeni ozvěnou tisíců výbuchů smíchu, které nám tento legendární komik za svůj život daroval, si můžeme domyslet cokoli.
Ať už si představíte soudní proces, který se změní v totální chaos, nebo absurdní útěk přes hranice, jedno je jisté: pokračování Brisebardových dobrodružství bude ve vaší fantazii přesně takové, jaké byl Louis sám, tedy vtipné, bláznivé a naprosto výjimečné.
Víte, že film byl natočen podle divadelní hry The Gazebo a de Funès si v ní zahrál už na divadelních prknech? Právě tam se zrodila ta neuvěřitelná dynamika, kterou přenesl i na plátno.
Hollywoodský happy end vs. Francouzský sarkasmus
The Gazebo, která byla poprvé zfilmována v USA v roce 1959 (v hlavní roli s Glennem Fordem). Srovnání těchto dvou verzí ukazuje, jak rozdílně k „zločinu“ přistupoval Hollywood a jak Jean Girault:
Americká verze (1959): Aby byl dodržen tehdejší přísný etický kodex, hlavní hrdina se nakonec dozví, že muže, kterého chtěl zastřelit, ve skutečnosti nezabil (dotyčný zemřel na infarkt ještě před výstřelem). Hrdina je tak morálně „očištěn“ a může následovat klasický šťastný konec bez policejních pout.
Francouzská verze (1971): Girault a de Funès se s tím nepárali. Brisebardovo dilema nechali vyznít do ztracena. Neřešili, zda byl „vrah“ nevinný, ale soustředili se na absurditu situace. Finální scéna s inspektorem na pikniku je typicky evropský černý humor- hrdina sice tělo uklidil, ale spravedlnost (v podobě sýru a vína) sedí hned vedle něj.