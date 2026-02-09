Prezidentské volby v Portugalsku jasně vyhrál středolevicový Seguro
9. 2. 2026 – 8:57 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Novým prezidentem Portugalska bude středolevicový politik António José Seguro.
Potvrzují to po sečtení 95 procent lístků takřka konečné výsledky dnešního druhého kola voleb, podle kterých získal 66 procent hlasů, uvedla agentura AFP. Segurovým soupeřem byl šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura, který obdržel 34 procent hlasů. Segurovo jasné vítězství hned po skončení voleb ukazovaly průzkumy mezi voliči ve volebních místnostech, které naznačovaly zisk až 70 procent hlasů. Druhé kolo volby se konalo v době, kdy Portugalsko čelí bouři Marta, která si v sobotu v zemi vyžádala život záchranáře.
Kvůli bouři a povodním odložilo několik volebních obvodů hlasování o týden. Odklad se podle Reuters týká zhruba 37.000 voličů, což odpovídá 0,3 procenta. Reuters dodal, že toto dodatečné hlasování nebude mít na konečný výsledek žádný vliv.
Seguro byl jasným favoritem druhého kola, ačkoli pozorně sledován byl i Ventura, jehož strana se loni v květnu po parlamentních volbách stala druhou nejsilnější stranou v zákonodárném sboru.
Předvolební průzkumy Segurovi slibovali 67 procent hlasů. V lednovém prvním kole Seguro zvítězil s více než 31 procenty hlasů, zatímco Ventura získal přes 23 procent.
Role prezidenta je v Portugalsku především reprezentativní a ceremoniální, ale má pravomoci za určitých podmínek rozpustit parlament, vyhlásit předčasné volby a vetovat zákony. Veto parlament nicméně může přehlasovat.
Současný konzervativní prezident Marcelo Rebelo de Sousa zastává úřad od roku 2016 a ústava mu neumožňuje ucházet se o třetí funkční období po sobě.