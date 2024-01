Fico podle Šmyhala přislíbil, že Slovensko podpoří integraci Ukrajiny do EU

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal získal od svého slovenského kolegy Roberta Fica při dnešním setkání na Ukrajině příslib, že Slovensko podpoří integraci Ukrajiny do Evropské unie a pomoc Kyjevu ve výši 50 miliard eur (asi 1,2 bilionu korun) z unijního rozpočtu. Šmyhal to po jednáních v ukrajinském Užhorodu napsal na komunikační platformě Telegram.

„Premiér Fico mě ujistil, že plně podporuje snahy Ukrajiny ohledně eurointegrace,“ uvedl předseda vlády země, která se už skoro dva roky brání ruské ozbrojené agresi. Napsal také, že šéf slovenského kabinetu potvrdil, že Slovensko nebude bránit soukromým slovenským firmám, aby na Ukrajinu dodávaly armádní techniku a další vybavení. Společné prohlášení, které dnes podepsali premiéři, pak podle Šmyhala mimo jiné potvrzuje důležitost slovenské pomoci při odminování ukrajinského území.

Ukrajinský premiér také prohlásil, že navzdory řadě názorových neshod hodlají oba státy usilovat o „nový pragmatismus“, který bude přínosem pro obě země. Prohlášení podle Šmyhala předpokládá rozvoj slovensko-ukrajinských vztahů na základě vzájemné důvěry a úcty.

Ficova vláda po svém nástupu do úřadu loni v říjnu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze slovenských státních zásob. Fico kromě toho krátce před svou dnešní návštěvou na Ukrajině učinil v médiích na adresu Kyjeva několik ostrých výpadů. Prohlásil třeba, že Ukrajina je zkorumpovaná a není suverénním státem, vystoupil proti jejímu přijetí do Severoatlantické aliance a zpochybnil, že se zemi podaří získat zpět území okupovaná ruskými silami. V předvečer své návštěvy pak popřel, že by se hlavního města Kyjeva válka dotýkala. Ukrajinské hlavní město přitom opakovaně čelí ruským vzdušným útokům.