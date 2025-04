Trump chystá popravu šéfa Fedu? Dolar padá, zlato trhá rekordy

21. 4. 2025 – 19:18 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Nejistota kolem šéfa americké centrální banky otřásá trhy. Prezident Trump ho chce vyhodit, dolar se řítí dolů a investoři utíkají ke zlatu, jehož cena překonala historická maxima.

Powell na odstřel? Trump znovu útočí

Americký prezident Donald Trump znovu rozvířil finanční vody – a tentokrát míří přímo na šéfa centrální banky Jeroma Powella. Ve výbušném příspěvku na své síti Truth Social označil Powella za „příliš pomalého“ a dodal, že „jeho vyhazov nemůže přijít dostatečně rychle“. Důvod? Podle Trumpa měl Fed už dávno snížit úrokové sazby, stejně jako to udělala Evropská centrální banka.

Olej do ohně přilil i šéf Národní ekonomické rady Kevin Hassett, který otevřeně připustil, že Bílý dům zkoumá, zda má prezident pravomoc Powella sesadit. Ten má přitom mandát až do května příštího roku.

Dolar v červených číslech, zlato září

Trhy na Trumpovu rétoriku reagují panicky. Americký dolar se dál propadá – index sledující jeho výkonnost vůči dalším měnám spadl o téměř jedno procento. Euro naopak posílilo a přiblížilo se hranici 1,15 USD. Zatímco akciový index S&P 500 zaznamenal pád o 1,1 %, investoři ve velkém utíkají do bezpečí – a to znamená jediné: zlato.

Cena žlutého kovu na londýnské burze vystřelila na nový historický rekord: 3404 dolarů (asi 75 tisíc Kč) za troyskou unci. Jen za pondělí šlo o růst o 2,3 %. Analytici to vysvětlují jednoduše – zlato je osvědčeným přístavem v bouřlivých časech, a Trumpova snaha ovlivnit nezávislost centrální banky je pro trhy silným varováním.

Politizace Fedu? Nebezpečná hra

„Odvolání Powella by vážně podkopalo důvěru v nezávislost Fedu,“ varuje stratég Christopher Wong z OCBC Bank v Singapuru. Podle něj by to mohlo dlouhodobě poškodit důvěru v americký dolar – a ten je přitom základem světového finančního systému.

Trump ale sází na jinou kartu: slabší dolar by podle něj pomohl americkému exportu a mohl by oživit průmyslovou výrobu doma. Zda však riziko ztráty důvěry za tuto strategii stojí, zůstává otázkou.

Z právního hlediska to Trump nebude mít jednoduché – odvolat šéfa Fedu lze jen při závažném porušení zákona. Nesouhlas s jeho politikou tam nepatří. Přesto trhy zůstávají nervózní. A když se Amerika třese, zlato slaví.