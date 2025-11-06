Fialova vláda dnes dopoledne schválí demisi, povládne do vzniku nového kabinetu
6. 11. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) na dnešním dopoledním jednání přijme svou demisi.
Podle Ústavy ČR jde o krok, který navazuje na středeční konec ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. Kabinet následně rozhodnutí doručí prezidentu Petru Pavlovi, který demisi podle ústavy přijme.
Kabinet bude pokračovat ve své činnosti v demisi do jmenování nové vlády. O vzniku příštího kabinetu jedná z pověření prezidenta předseda ANO Andrej Babiš s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy.
Fialův kabinet složený z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) jmenoval prezident Miloš Zeman 17. prosince 2021. Před rokem vládu po koaličním sporu opustili Piráti. Kompletní pětice stran by měla po nových volbách tvořit sněmovní opozici.