Smutek nedrží! Moderátorka nahé seznamky se rozešla: "Vlastně si to moc užívám"
6. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Sympatická moderátorka je poprvé od patnácti let sama a nemůže si to vynachválit.
Moderátorka, kterou mají v živém povědomí především diváci peprné nahé seznamky, Monika Timková, strávila prakticky celý dospělý život ve vztahu.
Někoho si našla v patnácti a od té doby vlastně nikdy nebyla sama. Až teď. A je to pro ní docela nový svět.
Rozchod s hokejistou Danielem Přibylem po sedmi letech vztahu oznámila v létě, ve skutečnosti už se ale jejich partnerské cesty rozdělily počátkem roku.
Nejednalo se prý o žádnou divočinu, jen vztah prostě tak nějak vyprchal.
„Není žádný velký důvod, nebyl v tom nikdo třetí. Mám jen pocit, že každý vztah má nějakou dobu trvání, spotřební lhůtu dejme tomu… a my jsme spolu byli 7,5 let. Byl to krásný čas, jsem strašně vděčná za všechno,“ zamyslela se Monika v rozhovoru pro magazín Super.
Co chybělo, je nicméně naprosto jasné: „Myslím si, že je v nás nějak biologicky dané, že po nějaké době se ten vztah musí posunout. Ať už dítětem nebo svatbou. A tyhle kroky se u nás nestaly,“ svěřila se.
„Pak to ve mně možná začalo vyvolávat nějaký pocit nedostatečnosti, že jsem měla strach, že nejsem dost… tím pádem se to začalo kazit. Oba jsme pak uznali za vhodné, že bude lepší, když se rozloučíme v lásce a zkusíme to bez sebe,“ vyprávěla.
Monika je tak po nějakých dvaceti letech poprvé sama a připadá si, že znovu objevuje svět.
„Zažívám poprvé, že sama bydlím. Jsem jenom já, Monika sama. Nebudu lhát, jsou chvíle, kdy je mi smutno, ale vlastně si to moc užívám. Zjišťuji, kdo jsem, co se mně líbí… Měla jsem vždy tendenci se přizpůsobovat těm chlapům,“ usmívá se.
Novému vztahu se prý nebrání, ale ani ho nijak zvlášť aktivně nehledá. A nikoho nového zatím nepotkala.