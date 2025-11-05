Dnes je čtvrtek 6. listopadu 2025., Svátek má Liběna
Počasí dnes 2°C Polojasno

Konec pro karvinské doly po 250 letech, uhlí už nebude

5. 11. 2025 – 23:31 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Konec pro karvinské doly po 250 letech, uhlí už nebude
Konec éry černého zlata: Poslední vozík uhlí vyjede z karvinského dolu v lednu 2026zdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Po čtvrt tisíciletí se uzavírá jedna z nejdelších kapitol českého průmyslu. Těžba černého uhlí v Dole ČSM na Karvinsku – a tím i v celé České republice – skončí 31. ledna 2026. Zhruba 900 lidí přijde o práci, ale dostanou vysoké odstupné. Společnost OKD tím definitivně zavře bránu do historie, která se psala od 18. století.

Poslední vozík po 250 letech

Generální ředitel OKD Roman Sikora potvrdil, že s termínem už se hýbat nebude. „Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném černouhelném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme tento termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby už postrádalo smysl. Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku,“ uvedl.

Podle mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové zbývá horníkům z posledních tří porubů vytěžit ještě asi 200 tisíc tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150,“ sdělila. Odcházející pracovníci dostanou štědré odstupné. „Dohromady to bude činit něco přes 500 milionů korun. Dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku,“ dodala.

Z dolu do nové práce

Už nyní firma zaměstnává kolem 2300 lidí, z toho 1750 kmenových. Letos odešlo 400 zaměstnanců OKD a 260 pracovníků dodavatelů. Personální ředitel Radomír Štix vysvětluje, že i po konci těžby bude práce pro stovky lidí: „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba 600 kvalifikovaných zaměstnanců s konkrétními odbornostmi, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků.“

Odcházejícím horníkům má pomoci program OKD Nová šichta, který funguje už od roku 2014 a pomohl více než tisícovce lidí najít nové zaměstnání nebo začít podnikat.

Konec jedné epochy

Podle datového ředitele Creative Dock Adama Hanka je uzavření dolu přelomovým okamžikem. „Ukončení těžby černého uhlí v České republice ke 31. lednu 2026 znamená zásadní milník. Uzavírá se kapitola průmyslové historie, která po desítky let formovala sociální a ekonomickou strukturu našeho regionu,“ řekl.

Generální ředitel Sikora dodává, že i přes pokles světových cen uhlí chce OKD těžbu uzavřít „v černých číslech“. „Zákazníků se zájmem o černé uhlí s přechodem na jiné zdroje energie ubývá. Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami napříč všemi nákladovými položkami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech,“ uvedl.

Po 250 letech tak české černé uhlí definitivně mizí z povrchu zemského – a s ním i kus identity kraje, který na něm vyrostl.

Tagy:
tezba uhli Karvinsko důl transformace
Zdroje:
Novinky.cz, ČT24
Profilový obrázek
Štěpán Bárta
Novinář z Prahy, který se zaměřuje na ekonomická témata a dopad čísel na reálný život. Sleduje pohyb peněz i příběhy lidí v jejich stínu - od statistik po každodenní rozhodnutí domácností. Vedle psaní zpráv studuje vysokou školu, zajímá se o dění kolem sebe a ve volném čase rád zajde do kina, stráví večer s přáteli nebo si zahraje počítačovou hru. Věří, že i v ekonomice se dají najít příběhy, které mají co říct.

Předchozí článek

Poslanci zvolili v prvním kole místopředsedy Sněmovny Nachera a Bartáka

Nejnovější články