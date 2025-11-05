Konec pro karvinské doly po 250 letech, uhlí už nebude
5. 11. 2025 – 23:31 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Po čtvrt tisíciletí se uzavírá jedna z nejdelších kapitol českého průmyslu. Těžba černého uhlí v Dole ČSM na Karvinsku – a tím i v celé České republice – skončí 31. ledna 2026. Zhruba 900 lidí přijde o práci, ale dostanou vysoké odstupné. Společnost OKD tím definitivně zavře bránu do historie, která se psala od 18. století.
Poslední vozík po 250 letech
Generální ředitel OKD Roman Sikora potvrdil, že s termínem už se hýbat nebude. „Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném černouhelném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme tento termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby už postrádalo smysl. Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku,“ uvedl.
Podle mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové zbývá horníkům z posledních tří porubů vytěžit ještě asi 200 tisíc tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150,“ sdělila. Odcházející pracovníci dostanou štědré odstupné. „Dohromady to bude činit něco přes 500 milionů korun. Dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku,“ dodala.
Z dolu do nové práce
Už nyní firma zaměstnává kolem 2300 lidí, z toho 1750 kmenových. Letos odešlo 400 zaměstnanců OKD a 260 pracovníků dodavatelů. Personální ředitel Radomír Štix vysvětluje, že i po konci těžby bude práce pro stovky lidí: „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba 600 kvalifikovaných zaměstnanců s konkrétními odbornostmi, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků.“
Odcházejícím horníkům má pomoci program OKD Nová šichta, který funguje už od roku 2014 a pomohl více než tisícovce lidí najít nové zaměstnání nebo začít podnikat.
Konec jedné epochy
Podle datového ředitele Creative Dock Adama Hanka je uzavření dolu přelomovým okamžikem. „Ukončení těžby černého uhlí v České republice ke 31. lednu 2026 znamená zásadní milník. Uzavírá se kapitola průmyslové historie, která po desítky let formovala sociální a ekonomickou strukturu našeho regionu,“ řekl.
Generální ředitel Sikora dodává, že i přes pokles světových cen uhlí chce OKD těžbu uzavřít „v černých číslech“. „Zákazníků se zájmem o černé uhlí s přechodem na jiné zdroje energie ubývá. Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami napříč všemi nákladovými položkami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech,“ uvedl.
Po 250 letech tak české černé uhlí definitivně mizí z povrchu zemského – a s ním i kus identity kraje, který na něm vyrostl.