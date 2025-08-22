Festival Vizovické Trnkobraní začal koštem slivovic a dalších pálenek
22. 8. 2025 – 16:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koštem slivovice a dalších pálenek dnes symbolicky začal ve Vizovicích na Zlínsku třídenní festival Vizovické Trnkobraní.
Festival se koná 56. rokem, Jelínkův vizovický košt 23. rokem. Letos na něj dorazilo 1001 vzorků, řekl dnes ČTK obchodně-marketingový ředitel likérky Rudolf Jelínek Miroslav Motyčka. Loni bylo vzorků 880.
Košt má deset kategorií, tradičně nejvíce přihlášených vzorků je v kategorii slivovice, letos je jich 460. Přišly také vzorky hruškovice, jablkovice, meruňkovice, třešňovice, vínovice či ostatních destilátů. "Zajímavostí letošního ročníku je nárůst počtu meruňkovic, které se těší stále větší oblibě mezi pěstiteli i degustátory," uvedl Motyčka. Vzorků meruňkovic je 82. "Mezi raritami stojí za zmínku také jeden vzorek destilátu z ananasu, který rozhodně zpestří celkové hodnocení," uvedl Motyčka.
Vzorky degustuje asi 250 hodnotitelů, kteří zasedli ve 40 komisích. "Odborný patronát nad průběhem nese šestičlenná komise složená z uznávaných degustátorů a odborníků," uvedl Motyčka. Každá komise hodnotí vždy jeden druh destilátu, například slivovici či meruňkovici, do finálového kola postupuje z každé komise jeden vzorek. O konečném pořadí a titulu absolutního šampiona rozhoduje finálová komise složená z vybraných odborníků. Vítězové koštu budou známi dnes vpodvečer. Likérka dnes také uvedla na trh další ročník zlaté Vizovické slivovice z vlastních sadů. Stočeno je 5004 lahví o objemu 0,7 litru.
Likérka má produktivních 137 hektarů ovocných sadů. Letošní sklizeň z nich odhaduje na 400 tun, což je zhruba 60 procent původně očekávaného objemu.
Hudební program Vizovického Trnkobraní začne dnes v 16:30. Vystoupí například MIG 21, Queenie, Michal Hrůza, O5 a Radeček, Kamil Střihavka, Slza, Děda Mládek Illegal Band, Lucie Redlová, Fleret se Zuzanou Šulákovou, regionální kapely i místní soubor Vizovjánek. Doprovodný program nabídne například výuku tance odzemek, kuchařskou show Vaříme z trnek, školu pečení frgálů a čepování piva, exkurze v likérce i ovocných sadech či košt slivovice. Tradiční součástí festivalu je také soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Připraven je i program pro děti. Další akce budu za branami festivalového areálu.