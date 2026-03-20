Fanoušci v obavách: Aneta Vignerová přiznala děsivý syndrom
20. 3. 2026 – 12:01 | Magazín | BS
Oblíbená modelka vystrašila fanoušky fotkou zdravotního problému. Později vysvětlila, oč přesně se jedná.
Populární modelka Aneta Vignerová sdílela na sociálních sítích fotku, která okamžitě naplnila celou řadu fanoušků nepříjemnými obavami: Modelka totiž ukázala ruku a tři prsty měla nepřirozeně bledé, až mrtvolně bílé.
Nejedná se ale naštěstí o žádné zvláštní malomocenství nebo nějakou podobnou jobovku. Modelka vzápětí dodala, že trpí Raynaudovým syndromem, což je de facto zúžení tepen.
„Pokud se jedná o vrozenou variantu, většinou to není nebezpečné. Když se ale změny objeví v průběhu života, může to souviset se závažnými autoimunitními chorobami,“ vysvětlovala modelka na síti.
Žádné velké drama se tak nakonec nekoná, jen si zkrátka musí dávat pozor na náhlé ochlazení rukou a všeobecně by se měla vyhýbat chladu, jako každý člověk s tímto syndromem.
Mezi českými hvězdami mimochodem není jediná, koho tento syndrom potkal: Tím samým trpí také herečka Ivana Jirešová, která to taktéž prozradila relativně nedávno.