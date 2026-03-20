20. 3. 2026 – 12:01 | Magazín | BS

Fanoušci v obavách: Aneta Vignerová přiznala děsivý syndrom
Oblíbená modelka vystrašila fanoušky fotkou zdravotního problému. Později vysvětlila, oč přesně se jedná.

Populární modelka Aneta Vignerová sdílela na sociálních sítích fotku, která okamžitě naplnila celou řadu fanoušků nepříjemnými obavami: Modelka totiž ukázala ruku a tři prsty měla nepřirozeně bledé, až mrtvolně bílé.

Nejedná se ale naštěstí o žádné zvláštní malomocenství nebo nějakou podobnou jobovku. Modelka vzápětí dodala, že trpí Raynaudovým syndromem, což je de facto zúžení tepen.

„Pokud se jedná o vrozenou variantu, většinou to není nebezpečné. Když se ale změny objeví v průběhu života, může to souviset se závažnými autoimunitními chorobami,“ vysvětlovala modelka na síti.

Žádné velké drama se tak nakonec nekoná, jen si zkrátka musí dávat pozor na náhlé ochlazení rukou a všeobecně by se měla vyhýbat chladu, jako každý člověk s tímto syndromem.

Mezi českými hvězdami mimochodem není jediná, koho tento syndrom potkal: Tím samým trpí také herečka Ivana Jirešová, která to taktéž prozradila relativně nedávno.

