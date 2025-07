"Stáří je strašný nesmysl." Milovaný písničkář by rád zpíval dál, ale nejde to

26. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Slavný písničkář by rád rozveselil fanoušky dobrými zprávami, ale bohužel žádné takové nejsou k mání.

Milovaný písničkář Jan Nedvěd se po létech slávy a výsluní české hudební scény pomalu stáhl do ústraní. Dlouho jsme o něm nevěděli prakticky nic, až před třemi lety svitla naděje: Známý hudebník si promluvil s redakcí eXtra.cz a při rozhovoru zadoufal, že by se ještě na chvíli mohl vrátit na pěvecké pódium.

Nakonec to ale vypadá, že bohužel zůstane jen u přání. Po třech letech ticha se totiž slavný zpěvák ozval znovu, tentokrát prostřednictvím videovzkazu na Facebooku.

„Já bych tak rád hrál, ani nevíte jak. Ale stáří je strašný nesmysl,“ prohlásil a de facto tím utnul naděje na návrat.

Dojemně si zavzpomínal i na bratra, Františka Nedvěda, kterého mu před čtyřmi lety vzala zlá nemoc: „Píšete mi, proč jsem se nevyjádřil při výročí odchodu bráchy. Je to přece velmi jednoduché. Je to příliš intimní, niterná věc, kterou bych slovy stejně nevyjádřil. Zkuste napsat na papír, jak máte rádi maminku. Máme ji rádi, stokrát rádi, a neřeknete nic, co ve vás je,“ zamyslel se.

„A tak si počkám, stejně tam nahoru za ním půjdu. To je věc času. A pak si budeme dlouze povídat, trochu si odpouštět, pak i zpívat. Každý, kdo patříš mezi nás, víš, co je kamarád. Nebo Máme jen sebe,“ usmál se nakonec.