Facebook, Google a další se zavázaly k důslednějšímu boji proti dezinformacím

Evropská komise dnes zveřejnila nová pravidla, na jejichž základě mají provozovatelé webů spolupracovat s ověřovateli faktů a zaměřovat se například na falešné účty a pokročilé manipulační praktiky. Mají také odříznout strůjce cílených dezinformací od reklamních příjmů.

Nový kodex dnes podepsalo 34 firem a organizací. Vedle zmíněné trojice je mezi nimi například TikTok, Microsoft či český Seznam.

Velké internetové společnosti již v roce 2018 dobrovolně přistoupily ke kodexu stanovujícímu zásady boje s dezinformacemi. Komise nyní v době ovlivněné ruskou válečnou propagandou pravidla rozšířila, aby zahrnovala například i rozmáhající se využívání automatických technik či cíleně manipulativní videa označovaná jako deepfake.

Podle místopředsedkyně unijní exekutivy Věry Jourové jsou zásadními novinkami kodexu spolupráce s ověřovateli faktů ve všech jazycích Evropské unie a zapojení reklamních firem, které má připravit tvůrce dezinformací o příjmy.

„Myslím si, že časem bude patřit k dobrému tónu značek, aby se jejich loga neobjevovala v systému, kde se to hemží například ruskou válečnou propagandou,“ řekla dnes novinářům Jourová.

Ke kodexu se proto vedle provozovatelů webů nově připojili také reklamní a marketingové společnosti, ověřovatelé faktů či tvůrci technologií.

Digitální platformy budou podle Jourové na základě nových pravidel muset více investovat, aby si najali lidi, kteří „umí rozlišovat mezi fakty a názory“. Komise přitom podle ní dbá na vyvážení boje s dezinformacemi a svobody projevu, aby z webů nebyly odstraňovány příspěvky vyjadřující například provokativní názory. „Nebudeme cenzurovat, budeme označovat dezinformace jako informace, která se prokazatelně vymyká faktům,“ popsala praktické fungování kodexu Jourová.

