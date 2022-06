Evropští lídři při návštěvě Kyjeva podpořili, aby Ukrajina získala post kandidáta na vstup do EU

Podle agentury Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že čtveřice podpořila myšlenku udělit Ukrajině „okamžitý“ status kandidáta na členství v evropské sedmadvacítce. Jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj reagoval se slovy, že Ukrajina je připravena pracovat na tom, aby se stala plnohodnotným členem EU.

„Všichni čtyři podporujeme okamžitý status kandidátské země do EU (pro Ukrajinu),“ řekl Macron na tiskové konferenci po jednání, kde společně s německým kancléřem Olafem Scholzem, italským premiérem Mariem Draghim a rumunským prezidentem Klausem Iohannisem v Kyjevě hovořili s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Scholz prohlásil, že jeho vláda podporuje udělení oficiálního postavení kandidátské země pro Ukrajinu i Moldavsko. Zároveň však zdůraznil, že kandidáti musí k tomu, aby se skutečně stali členy unie, splnit jasná kritéria, píše Reuters. „Ukrajina patří do evropské rodiny,“ nechal se slyšet ale německý kancléř.

Podle Draghiho je hlavním poselstvím jeho diskusí se Zelenským a vrcholnými představiteli Francie a Německa v Kyjevě to, že Itálie chce vidět Ukrajinu jako součást Evropské unie.

„Itálie chce, aby Ukrajina získala kandidátský status, a podpoří tento postoj na příštím jednání Evropské rady,“ uvedl italský premiér. Premiéři a prezidenti členských zemí se na bruselském summitu sejdou příští týden ve čtvrtek a v pátek, přičemž Ukrajina je jedním z klíčových bodů programu vrcholné schůzky.

„Nacházíme se ve zlomovém okamžiku naší historie. Ukrajinci každý den brání hodnoty demokracie a svobody, které jsou základem evropského projektu, našeho projektu. Nemůžeme čekat. Nemůžeme tento proces odkládat,“ dodal Draghi.

Zelenskyj podle agentury AFP na společné tiskové konferenci s evropskými státníky prohlásil, že Ukrajina je připravena pracovat na tom, aby se stala plnohodnotným členem Evropské unie. „Ukrajinci si už zasloužili právo vydat se touto cestou,“ dodal prezident země, která od 24. února čelí ozbrojené ruské agresi.

Bruselský web Politico nedávno s odvoláním na několik unijních činitelů napsal, že Evropská komise je připravena doporučit kandidaturu Ukrajiny na členství v Evropské unii.

