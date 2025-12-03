Fabergého vejce se vydražilo za rekordních 22,9 milionu liber
3. 12. 2025 – 10:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fabergého Zimní vejce se dnes v londýnské aukční síni Christie's vydražilo za rekordních 22,9 milionu liber (asi 628,9 milionu korun) včetně aukční přirážky.
Informovala aukční síni na svých webových stránkách.
Deseticentimetrové vejce bylo vyrobeno pro ruskou carskou rodinu a bylo jedním z méně než deseti vajec, která zůstala v soukromém vlastnictví. Prodejní cena překonala předchozí rekord, který činil bezmála devět milionů liber (při dnešním kurzu přibližně 247,2 milionu korun) - za tuto částku se v roce 2007 vydražilo Fabergého vejce vytvořené pro rodinu Rothschildů.
Zimní vejce je vyrobeno z jemně vyřezávaného horského křišťálu a je pokryto motivem sněhových vloček vyrobeným z platiny a 4500 drobných diamantů. Uvnitř vejce je košík s květy z křemene symbolizujícími jaro, které jsou zdobeny drahokamy.
Car Mikuláš II. toto vejce objednal v roce 1913 pro svou matku carevnu Marii Fjodorovnu jako velikonoční dárek. Bylo to jedno ze dvou vajec vytvořených návrhářkou Almou Pihlovou. Druhé vejce navržené Pihlovou vlastní britská královská rodina.
Firmu Fabergé založil v roce 1842 ruský klenotník Gustav Fabergé, jehož syn Peter Carl Fabergé se proslavil výrobou vajec z drahokamenů pro rodiny ruských carů. Poslední výtvor z jeho dílny zhotovený před revolucí v Rusku bylo vejce z oceli, protože drahokamy a drahé kovy tehdy nebyly dostupné.
Peter Carl Fabergé se stal v roce 1885 dvorním klenotníkem cara Alexandra III. a téhož roku mu car dal za úkol vytvořit k Velikonocům zdobené vajíčko pro carevnu. Dárek carskou choť Marii Fjodorovnu tak nadchl, že od té doby dostávali členové carské rodiny podobné klenoty o Velikonocích každý rok až do roku 1916.
Vejce rodiny Rothschildů vytvořil Carl Fabergé v roce 1902 a o jeho existenci věděli do jeho aukce v roce 2007 pouze členové této bankéřské rodiny. Vejce je zdobeno hodinami a pohyblivou figurkou kohoutka posázeného diamanty, který každou hodinu vyjíždí z vejce, mává křídly, kýve hlavou a otvírá zobák.
Pro carskou rodinu Romanovců, která vládla Rusku 300 let, vyrobil klenotník 50 vajec. Dochovaných jich je 43 a většina je vystavena v muzeích.
Po svržení monarchie v roce 1917 mnoho členů carské rodiny uprchlo do zahraničí. Poslední ruský car Mikuláš II. byl se svou manželkou, pěti dětmi a dalšími blízkými brutálně zavražděn bolševickým komandem v roce 1918 ve sklepení domu kupce Ipaťjeva v Jekatěrinburgu na Urale.