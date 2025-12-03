Touží po lásce. Legendární zpěvačka nechce zůstat sama: "Mám ráda chytré a veselé muže"
3. 12. 2025 – 9:30 | Magazín | Jiří Rilke
V profesním životě si nemá nač stěžovat, sláva ale není vše. V lásce ji totiž provází smůla.
Milovaná zpěvačka Leona Machálková má plné ruce práce a na nedostatek zájmu fanoušků i pořadatelů si nemůže stěžovat. Jenže v lásce se ne a ne zadařit.
Leona už svého pravého měla: Osudovou lásku nalezla s architektem Bořkem Šípkem. Jenže pohádka skončila: Bořek v roce 2016 zemřel a od té doby na sebe další štěstí nechává čekat.
A ani s vysněným architektem neměla jenom vždycky na růžích ustláno. Teprve velmi nedávno například prozradila Blesku, že v pozdějších fázích vztahu už žili spíš vedle sebe než spolu, a že ji architekt dokonce na chvíli opustil kvůli milence.
Sama zpěvačka přitom dnes není nijak zahořklá a vůbec by se nebránila potkat někoho nového: „Stále zůstávám otevřená novým vztahům. Důležité je, že to vím, protože znám ženy, které říkají, že už vlastně ani nikoho nechtějí potkat. Tak jsem si říkala, že já bych tedy ještě ráda rozsvítila i ten svůj život o nějakou novou bytost, se kterou by mi bylo fajn, a já samozřejmě bych dělala radost jemu. Tak uvidíme, co se má stát, se stane, stále jsem na to naladěná,“ uvedla pro eXtra.cz.
Má i celkem jasnou představu, kdo by měl naději získat její přízeň: „Mám ráda chytré a veselé muže. Takové, od kterých, jak se říká, pocitově cítíte, že vám může být oporou. Jsem poměrně samostatná žena, ale s mužem po boku to jsem ráda, že můžu ubrat a vlastně stát se vílou, to umím také, takže nespoléhám na to, že přijede, jak se říká, princ na bílém koni. Férový vztah, kde bude humor, to bych si moc přála,“ zasnila se.
Prozatím v jejím životě figuruje jediný jiný muž: Její syn. Ten sice bydlí v Itálii, ale na Vánoce se s maminkou potká v Česku: „Devatenáctého už bude tady. Vánoce trávíme tradičně s rodinou, s mámou, tátou, se synem. Nevím ještě, jestli nepřijede moje sestra s rodinou, protože ta žije také v Itálii, úplně dole na jihu,“ prozradila.