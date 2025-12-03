Vánoční drahota: Z cen na Staromáku se letos protočí panenky, perníčky se div nevyvažují zlatem
3. 12. 2025 – 10:45 | Magazín | Jana Strážníková
Na trzích už dlouho nebylo vyloženě levně, letos jsou ale ceny jen pro otrlé.
Když už si člověk vyrazí na vánoční trh na tak prominentní místo, jako je Staroměstské náměstí, musí počítat s tím, že zkrátka nezaplatí tu samou cenu za pochutiny, jakou by si řekl prodavač ve stánku v zapadlé uličce na periferii.
Dává to logický i ekonomický smysl: Stánkaři za pronájem luxusního místa také platí těžkou pálku a do cen to pak musí chtě nechtě promítnout. A navíc – kde je poptávka, bude i nabídka. Lidé si i vzdor vysokým cenám na vánočním trhu radost prostě udělají. Obchodník, který by zlevňoval, když nemusí, by byl sám proti sobě.
Letos mají ale vánoční zážitky potenciál provětrat peněženku jak nikdy předtím. Výběr je přitom obrovský: Na místě stojí přes 100 stánků s loutkami, šperky, cetkami, ozdobami, vánočním textilem a samozřejmě občerstvením.
Klobása vyjde na ještě celkem snesitelných 160 korun, punč si dáte zhruba za stovku. Smažené bramborové spirálky zabolí za 180 korun. Porce trdelníku vás připraví o 100 až 140 korun. A největší raketa? Zdobené perníčky, které jsou k mání až za už docela ostrých 350 korun.
Vyšší ceny samozřejmě nejsou exkluzivní jen pro Staroměstské náměstí. Na náměstí Míru letos také není nejlevněji: Občerstvení jako bramborové spirálky, topinky či langoš tam také stojí okolo stovky za porci.