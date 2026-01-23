Expartnerka zápasníka Borárose zemřela při tragické autonehodě. Otřesení záchranáři: "Takhle zničené auto jsme ještě neviděli"
23. 1. 2026 – 6:35 | Magazín | BS
Záchranář podal mrazivé svědectví o tragické autonehodě bývalé snoubenky známého zápasníka.
Novinami stále probíhá zpráva o tragickém úmrtí při hrozivé autonehodě: O život ve svých 31 letech přišla Monika Jákliová, která se do povědomí veřejnosti zapsala jako bývalá snoubenka slavného zápasníka Gábora Borárose.
K nehodě došlo podle všeho brzy ráno na silnici mezi obcemi Dolný Štál a Veľký Meder. Mercedes, který řídila Jákliová, vyletěl ze silnice, odrazil se o hromadu kulatin, pokračoval do lesa, rozbil se o stromy a shořel.
Auto bylo rozsekané na cimprcampr takovým způsobem, že to otřáslo i zkušenými záchranáři: „Nikdy jsme neviděli takovou havárii, auto bylo úplně zničené,“ uvedl zasahující záchranář pro maďarský deník Blikk.
Deník na základě dostupných informací a vzhledu nehody odhaduje, že auto muselo jet rychlostí minimálně 180 km/h. Trosky vozidla se rozletěly po ploše celého kilometru čtverečního, což odpovídá nárazu v ohromné rychlosti.
Příčiny nehody nejsou jasné: „Nehoda se stala za úsvitu, cesta mohla být zledovatělá a kluzká, bylo -12 stupňů Celsia, je možné, že auto uklouzlo na ledu,“ spekuluje záchranář.
Expartner Boráros pak prozradil další mrazivé informace: „Moni ráda řídila, ale bohužel v tom nebyla moc dobrá. Navíc nikdy nepoužívala bezpečnostní pás a často telefonovala za volantem. Bohužel je celkem možné, že tomu tak bylo i v tomto případě...“
Monika po sobě zanechala tříletou dcerku Zoru, o kterou se nyní bude muset postarat právě její otec Boráros: „Když jsme se loučili ve školce, zeptala se, jestli ji odpoledne vyzvedne máma. Nevěděl jsem, co říct, jen jsem polkl slzy,“ popisoval zápasník zkroušeně.