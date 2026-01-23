Dnes je pátek 23. ledna 2026., Svátek má Zdeněk
Počasí dnes -3°C Zataženo

Expartnerka zápasníka Borárose zemřela při tragické autonehodě. Otřesení záchranáři: "Takhle zničené auto jsme ještě neviděli"

23. 1. 2026 – 6:35 | Magazín | BS

Expartnerka zápasníka Borárose zemřela při tragické autonehodě. Otřesení záchranáři: "Takhle zničené auto jsme ještě neviděli"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Záchranář podal mrazivé svědectví o tragické autonehodě bývalé snoubenky známého zápasníka.

Novinami stále probíhá zpráva o tragickém úmrtí při hrozivé autonehodě: O život ve svých 31 letech přišla Monika Jákliová, která se do povědomí veřejnosti zapsala jako bývalá snoubenka slavného zápasníka Gábora Borárose.

K nehodě došlo podle všeho brzy ráno na silnici mezi obcemi Dolný Štál a Veľký Meder. Mercedes, který řídila Jákliová, vyletěl ze silnice, odrazil se o hromadu kulatin, pokračoval do lesa, rozbil se o stromy a shořel. 

Mohlo by vás zajímat

Auto bylo rozsekané na cimprcampr takovým způsobem, že to otřáslo i zkušenými záchranáři: „Nikdy jsme neviděli takovou havárii, auto bylo úplně zničené,“ uvedl zasahující záchranář pro maďarský deník Blikk.

Deník na základě dostupných informací a vzhledu nehody odhaduje, že auto muselo jet rychlostí minimálně 180 km/h. Trosky vozidla se rozletěly po ploše celého kilometru čtverečního, což odpovídá nárazu v ohromné rychlosti.

Příčiny nehody nejsou jasné: „Nehoda se stala za úsvitu, cesta mohla být zledovatělá a kluzká, bylo -12 stupňů Celsia, je možné, že auto uklouzlo na ledu,“ spekuluje záchranář.

Expartner Boráros pak prozradil další mrazivé informace: „Moni ráda řídila, ale bohužel v tom nebyla moc dobrá. Navíc nikdy nepoužívala bezpečnostní pás a často telefonovala za volantem. Bohužel je celkem možné, že tomu tak bylo i v tomto případě...“

Monika po sobě zanechala tříletou dcerku Zoru, o kterou se nyní bude muset postarat právě její otec Boráros: „Když jsme se loučili ve školce, zeptala se, jestli ji odpoledne vyzvedne máma. Nevěděl jsem, co říct, jen jsem polkl slzy,“ popisoval zápasník zkroušeně.

jakliova nehoda 1 zdroj: Policia SR

jakliova nehoda 2 zdroj: Policia SR

Tagy:
tragédie nehoda autonehoda úmrtí
Zdroje:
Blikk, Extra.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Toto jsou nejkrásnější chlapecká jména světa! Věda odhaluje, jak zní dokonalé jméno

Následující článek

Spousta běžných spotřebičů se dnes už nesmí vyrábět ani používat. Nemáte je ještě doma?

Nejnovější články