Toto jsou nejkrásnější chlapecká jména světa! Věda odhaluje, jak zní dokonalé jméno
23. 1. 2026 – 6:10 | Zprávy | Anna Pecena
Nová vědecká analýza přinesla žhavé výsledky pro všechny, kdo přemýšlejí o tom, jaké chlapecké jméno zní nejlépe na světě. Vědci zkoumali stovky jmen podle speciálních zvukových kritérií – a to není jen subjektivní názor rodičů, ale výsledek lingvistických výpočtů a statistických modelů, které hodnotí, jak příjemně jméno zní lidskému uchu. Studie se opírá o výzkum odborníků na jazyk a zvukovou estetiku, a přestože neexistuje univerzální „nejlepší jméno“, výsledky přesto ukazují jasné trendy, které se opakují napříč kulturami.
Vědci použili metody fonetiky a lingvistiky, aby zjistili, jak se různé kombinace hlasů a slabik líbí lidem bez ohledu na jazykovou bariéru. Jména byla hodnocena nejen podle popularity, ale především podle zvukových kvalit – jejich rytmu, plynulosti a příznivého dopadu na lidské vnímání. Tento typ analýzy není novinkou, podobné studie se v minulosti věnovaly i ženským jménům, ale tentokrát se autoři zaměřili právě na chlapecké varianty.
Jak se vůbec měří „krása“ jmen?
Lingvisté používají tzv. fonestetiku – obor, který zkoumá estetickou kvalitu zvuků v jazyce a jak tyto zvuky emocionálně působí na člověka. Příjemné jméno podle vědců vykazuje určité vzory: krátké samohlásky, plynulé přechody a absence ostrých, rušivých souhlásek. Výsledkem je seznam jmen, která „zní krásně“ téměř univerzálně, a to i napříč kulturami a jazyky.
Jedna z nejcitovanějších studií, publikovaná ve spolupráci s odborníky z britské University of Birmingham, ukázala, že například jméno Zayn je na vrcholu žebříčku krásy mezi chlapeckými jmény ve Velké Británii. Následují klasiky jako Jesse a Charlie – jména, která nejsou jen populární, ale i „příjemná na poslech“.
Další výzkumy zaměřené na americké prostředí ukázaly podobné trendy: Matthew, Julian nebo William patří mezi nejlépe hodnocená jména podle jejich zvukových kvalit v USA. I když se žebříčky mírně liší podle jazykového prostředí, mnohá jména se v různých kulturách objevují opakovaně – což naznačuje, že estetika jména může mít univerzální prvky.
Top krásná chlapecká jména podle vědy
Podle dostupných seznamů z lingvistických analýz se mezi nejhezčí chlapecká jména nejčastěji řadí:
-
Zayn, Jesse, Charlie – často v čele britských žebříčků.
-
William, Freddie, George – zvukově harmonická jména se silným rytmem.
-
Daniel, Riley, Leo – příjemná a jednoduchá jména, která zní dobře i v jiných jazycích.
I když je výběr jména konečně věcí osobní volby rodičů a kulturních tradic, tato vědecká data dodávají nové křeslo debaty – může jméno doslova znít lépe, a tedy být považováno za krásnější? Pro mnoho rodičů může být takové vodítko vítaným impulsem v rozhodování.