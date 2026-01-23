Spousta běžných spotřebičů se dnes už nesmí vyrábět ani používat. Nemáte je ještě doma?
23. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Celá řada dříve běžných zařízení a spotřebičů už v moderních domácnostech dnes nemá místo. A existují pro to dobré důvody.
Není proč se hněvat, drtivou většinu zrušených či zakázaných výrobků byste doma beztak nechtěli. Většinou totiž zbytečně plýtvají energií, ničí životní prostředí nebo jsou dokonce rovnou nebezpečné.
Jedná se například o staré lednice, které používaly freony a fluorované plyny v chladícím systému. Výroba i doplňování těchto škodlivých chemikálií už je dnes nelegální – pokud stále používáte nějakou prastarou chladničku, zvažte výměnu.
A když ne kvůli péči o zdraví a životní prostředí, alespoň proto, že staré lednice zpravidla, lidově řečeno, strašně "žerou". Provoz se kolikrát prodraží víc než nákup moderního zařízení.
To samé lze prohlásit o starých typech kotlů spadajících do 1. a 2. emisní třídy, které se už od září předloňského roku nesmějí ze zákona používat. Tomu, kdo to poruší, hrozí mastná pokuta.
Z výroby také zmizely vysavače s velkým výkonem, protože se ukázalo, že zkrátka plýtvají elektřinou. Jejich používání, pokud je ještě máte doma, samozřejmě není nelegální, ale škodíte tím jen sobě a své peněžence: Moderní vysavače s příkonem do 900 W nabízí srovnatelný či lepší výkon za daleko menší náklady na provoz.
A úplně to samé lze nakonec říct i o klasických žárovkách, které spíš topily než svítily. Zoufale neefektivní řešení už se nepoužívá víc než deset let, starý typ žárovek byl nahrazen LED variantami, které spotřebují daleko méně proudu. Pokud si stále ještě svítíte "edisonkou", zvažte, zda není čas na změnu.