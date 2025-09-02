Češi trhají rekordy: V důchodu stráví průměrně téměř 25 let, ženy dokonce o celou dekádu více než muži
2. 9. 2025 – 10:00 | Magazín | Veronika Borská
Důchod v Česku už není jen krátkou odměnou na sklonku života. Podle nejnovějších čísel se průměrná délka pobírání starobního důchodu v roce 2024 vyšplhala na rekordních 24,74 roku, což je o dlouhých 44 dní více než v předchozím roce. Ženy si přitom užívají penzi v průměru o neuvěřitelných devět let déle než muži.
Celkově je dobrou zprávou, že se Češi dožívají vyššího věku než v minulosti. Velkou roli v tom hraje moderní zdravotnictví, které dokáže díky prevenci, dostupným screeningům a stále účinnější léčbě posouvat hranice lidského života. Kvalitnější péče, nové technologie i větší důraz na zdravý životní styl tak společně přispívají k tomu, že stáří dnes není jen obdobím úbytku sil, ale i aktivního a smysluplného života.
Ženy žijí v penzi téměř o dekádu déle než muži
Podle nejnovějších dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) činila v roce 2024 průměrná délka pobírání starobního důchodu u žen 28,72 roku, zatímco u mužů pouze 19,54 roku. Rozdíl mezi pohlavími se tak pohybuje okolo devíti let, což je v evropském kontextu nadprůměrně vysoká hodnota.
Proč ženy žijí déle?
Za delší dobou pobírání důchodu u žen stojí několik faktorů:
- Vyšší naděje dožití: Český statistický úřad uvádí, že ženy se v Česku dožívají průměrně zhruba o sedm let více než muži (83,5 roku oproti 76,2 roku).
- Zdravější životní styl: Ženy mají obecně nižší míru závislosti na alkoholu a tabáku, méně často se potýkají s kardiovaskulárními chorobami a častěji dbají na prevenci.
- Ochota navštěvovat lékaře: Výzkumy ukazují, že ženy více využívají preventivní prohlídky, screeningové programy a včas vyhledávají zdravotní péči.
A proč muži méně?
Naopak u mužů hraje roli řada faktorů, které jejich délku života zkracují:
- Náročnější profese: Muži častěji pracují v těžkém průmyslu, stavebnictví či manuálních oborech, kde jsou vystaveni fyzické zátěži, hluku či riziku úrazů.
- Vyšší zdravotní rizika: Muži mají větší tendenci zanedbávat prevenci, častěji trpí civilizačními chorobami a nezdravými návyky (kouření, alkohol).
- Psychosociální faktory: Statisticky více mužů než žen končí předčasně v invalidním důchodu nebo umírá v produktivním věku.
Delší důchod: výhra pro lidi, zátěž pro stát
Na první pohled působí prodlužující se délka pobírání důchodu pozitivně – senioři mají více času věnovat se rodině, cestování nebo koníčkům. Průměrný Čech stráví v důchodu téměř 25 let, ženy dokonce přes 28 let. To je v evropském srovnání nadprůměrná hodnota, která ukazuje na prodlužující se délku života i lepší kvalitu zdravotní péče.
Jenže z hlediska veřejných financí jde o dvojsečnou zbraň. Český důchodový systém je financován průběžně – tedy z odvodů pracujících. Jak upozorňuje Ministerstvo financí, právě rostoucí počet seniorů a klesající počet ekonomicky aktivních osob představuje zásadní problém. Už v roce 2023 činil deficit důchodového účtu více než 80 miliard korun a očekává se, že v dalších letech bude dále narůstat.
Varování ekonomů
Odborníci se shodují, že bez zásadních reforem nebude současný model dlouhodobě udržitelný. Analýza společnosti WTW i českého Národní rozpočtové rady ukazuje, že pokud nedojde k postupnému zvyšování věku odchodu do důchodu, zpomalení valorizace a většímu zapojení lidí do doplňkového penzijního spoření, hrozí systému kolaps.
Podle návrhu schváleného vládou v roce 2024 se má důchodový věk postupně zvyšovat až na 67 let u generací narozených po roce 1981. Zároveň se počítá s tím, že valorizace důchodů bude pomalejší, než byli lidé zvyklí v minulých letech.
Co to znamená pro budoucí důchodce
- Delší pracovní život: dnešní čtyřicátníci a mladší generace si budou muset na penzi počkat déle.
- Vyšší tlak na vlastní úspory: roste význam doplňkového penzijního spoření, které už dnes využívá více než 2 miliony lidí.
- Nižší tempo růstu penzí: valorizace se bude více odvíjet od možností státního rozpočtu než od inflace.
A teď ta nejdůležitější otázka:
Budou si Češi vůbec moci v budoucnu užívat téměř čtvrtstoletí zaslouženého odpočinku, nebo je čeká delší práce a kratší penze? Odpověď možná přijde už s chystanou důchodovou reformou.