Tragédie v Lisabonu: Portugalsko vyhlásilo státní smutek. Počet obětí roste.
4. 9. 2025 – 15:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Lisabon zasáhla tragédie: slavná lanovka Glória vykolejila a narazila do budovy. Neštěstí si vyžádalo 17 mrtvých, přes dvacet zraněných a otřáslo městem i celým Portugalskem.
Portugalsko vyhlásilo den státního smutku poté, co se ve středu večer v centru Lisabonu odehrála tragédie, jakou město nepamatuje. Jedna z nejslavnějších lanových drah světa – Elevador da Glória – vykolejila a narazila do budovy. Následkem nehody zahynulo nejméně 17 lidí a 21 dalších bylo zraněno, z toho pět těžce.
Podle šéfky civilní ochrany Margaridy Castro Martins byli všichni mrtví dospělí. Mezi zraněnými jsou Portugalci, ale také cizinci – dva Němci, dva Španělé a po jednom člověku z Kanady, Kapverd, Francie, Itálie, Maroka, Jižní Koreje a Švýcarska. Společnost Carris, která lanovku provozuje, potvrdila, že mezi oběťmi je i její zaměstnanec, brzdář André Marques. Záchranáři pracovali celou noc, patologové prováděli pitvy a policie spolu s prokuraturou zahájila vyšetřování. Portugalské úřady okamžitě pozastavily provoz všech tří dalších lisabonských lanovek, dokud neproběhnou bezpečnostní kontroly.
Svědci popsali děsivou scénu
Žluto-bílý vůz se řítil z prudkého kopce naprosto mimo kontrolu. „Narazil do budovy s brutální silou a rozpadl se jako papírová krabice,“ popsala Teresa d’Avó pro televizi SIC. Další svědek Bruno Pereira řekl CNN Portugal, že vůz dole pod kopcem vyskočil z kolejí na chodník a vzápětí se druhý vymkl kontrole a narážel do zdí. „Lidé křičeli, všichni utíkali, dlažební kostky i kovové kolejnice byly vytrhané,“ dodal.
Na místě vypukla panika, někteří lidé se snažili vytahovat zraněné zpod vozu. Starosta Lisabonu Carlos Moedas označil středu za „nejtragičtější den v historii města“ a vyjádřil poděkování všem složkám za rychlou reakci. Prezident Marcelo Rebelo de Sousa vyjádřil naději, že příčiny budou brzy objasněny.
Lanovky v Lisabonu a jinde
Elevador da Glória, otevřený v roce 1885 a později elektrifikovaný, je jednou ze tří lisabonských lanovek. Ročně sveze přibližně tři miliony lidí. Dva vozy, každý s kapacitou čtyřiceti cestujících, jsou propojeny tažným lanem a jezdí střídavě nahoru a dolů. Carris zdůraznil, že byly prováděny všechny pravidelné údržbové kontroly, včetně denních inspekcí.
Tragédie v Lisabonu připomíná i jiné nehody lanovek. V roce 1999 zahynulo 20 lidí v rakouském Kaprunu, když v tunelu lanovky vypukl požár. V roce 2021 spadla kabina lanovky u jezera Lago Maggiore v Itálii, což si vyžádalo 14 obětí. A už v roce 2017 utrpělo několik desítek lidí zranění při nehodě kabinkové lanovky v gruzínském lyžařském středisku Gudauri.
Reakce ze světa
Na tragédii reagovali i zahraniční politici. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani vyjádřil solidaritu obětem, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen poslala soustrast rodinám a španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že ho „strašná nehoda“ hluboce zasáhla. „Posíláme lásku a solidaritu rodinám obětí i portugalskému lidu. Doufáme, že se zranění brzy zotaví,“ dodal.
Britské ministerstvo zahraničí sdělilo, že je v kontaktu s místními úřady a je připraveno poskytnout pomoc, pokud by mezi oběťmi byli britští občané. Lisabon, který se v posledním desetiletí stal jednou z nejvyhledávanějších evropských turistických destinací, se tak ocitl ve stínu jedné z největších katastrof své moderní historie.