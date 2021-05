Evropská unie chce uvolnit cestovní omezení vůči turistům z neunijních zemí

Velvyslanci zemí Evropské unie dnes souhlasili s uvolněním proticovidových cestovních omezení pro návštěvníky z neunijních států. Uvolnění před letní turistickou sezonou se má týkat lidí s dokončeným očkováním, informovala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované unijní zdroje.

Velvyslanci 27 členských zemí EU schválili návrh Evropské komise ze 3. května na uvolnění kritérií, na jejichž základě jsou jednotlivé země označovány za „bezpečné“. Turisté s dokončeným očkováním mají mít volnou cestu do unie.

Ještě tento nebo příští týden mají diplomatičtí zástupci unijních zemí zveřejnit nový seznam bezpečných států. Očekává se, že lidé přicházející z Británie a mnoha dalších zemí splní nová kritéria pro cestování, nikoli ale obyvatelé Spojených států.

Zřetel bude třeba brát i na takzvanou indickou variantu koronaviru, která se hojně vyskytuje v Británii. Jednotlivé unijní země přitom už razí vlastní politiku. Například Portugalsko po čtyřech měsících v pondělí zrušilo zákaz vstupu britským turistům.

Na základě stávajících podmínek mohou do EU vstoupit turisté pouze ze sedmi neunijních zemí, včetně Austrálie, Izraele a Singapuru, a to bez ohledu na to, zda jsou očkováni. Hlavním kritériem nyní je, že v dané zemi nesmí být více než 25 nových případů covidu-19 na 100 000 obyvatel během posledních 14 dní, a to při stabilním nebo klesajícím trendu. Kromě toho musí být v bezpečné zemi prováděno dostatečné množství testů.

Evropská komise navrhla, aby byla hranice přípustného počtu nových případů koronavirové nákazy na 100 000 obyvatel za 14 dní zvýšena na 100. Velvyslanci EU se podle Reuters dohodli na 75.