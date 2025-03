Jarní lásky podle zvěrokruhu: Tři znamení letos čeká štěstí, pokud budou chtít

Přichází období probuzení a nového života, které mimořádně přeje i novým láskám. Některá znamení k nim letos budou mít obzvlášť blízko.

Býk

Býci budou mít na výběr, což je vlastně ta nejlepší situace, kterou si jeden může představit. Pokud neotevřou srdce, zůstane všechno při starém. A pokud to je to, co si přejí, pak jen tak dál.

Naskytne se ale možnost srdce naopak otevřít a Venuše v pátém domě pak přináší velkou šanci, že k sobě přitáhnou někoho nového jak magnetem. Nesmí se bát romantických gest a citlivosti, přehnaná odtažitost či chladná odměřenost tentokrát žádné růže přinášet nebude.

Otevřenost se bude skloňovat i pokud už Býci ve vztahu jsou. Jupiter ve druhém domě odmění všechnu komunikaci a říct si s partnerem, co opravdu chcete, občas vážně je potřeba. Kdo to udělá, najde nejen rovnováhu mezi romantikou a praktickou stránkou vztahu, ale může se těšit i na novou intenzitu vzplanutí vášně. Mlčení ale na druhou stranu všechno jen zhorší.

Štír

Štíři by se při hledání nových partnerů měli držet spíš trochu zpátky. Pluto ve čtvrtém domě totiž podporuje spíš hloubku, porozumění, prokreslenější citová pouta. Štíři by se tak měli soustředit spíš na procítění toho, co už mají, než bezhlavém pátrání po dobrodružstvích. I pokud pociťují ve vztahu jisté problémy: Právě teď je čas všechno napravit a uzdravit.

Jaro je také ideální čas k nabídnutí nových zážitků. Partner to bezpochyby ocení, vymanění se z okovů běžných očekávání podpoří vaši vztahovou dynamiku a celý zbytek jara se pak ponese v okouzlující lehkosti a svůdné romantice. Pokud ale nechají zvítězit rutinu, dostaví se opak: Únava a nejistota.

Štíři se také naučí lépe vnímat a reagovat na praktické, každodenní stránky vztahů. Což možná zní nudně, ale nenechte se zmást – právě díky jarnímu vyřešení běžných povinností pak budou moci tvořit vztahy, které jsou zároveň vášnivé, ale i stabilní.

Beran

Berani se mohou těšit přízně Slunce, což znamená jediné: Obzvlášť vysoká sebedůvěra a charisma na rozdávání. A právě jistota v sebe sama umožní provést náležitý jarní úklid: Berani se musí rozmyslet, co potřebují, co už ne, co má cenu zachovávat a čeho se zbavit. Posíleni jarem provedou odvážné kroky, které už možná delší dobu odkládali, a budou za to odměněni.

Po jarním úklidu ale přijde tolik potřebný klid, emoce přestanou vířit a láska bude čistší než kdy dřív. V tu chvíli se ale Berani budou muset obzvlášť soustředit, aby si ji nenechali utéct mezi prsty. Jakmile si budou jistí, je potřeba, aby své city náležitě komunikovali.

Zadaní Berani, kteří na jaře očistí a obrodí svůj vztah, se naučí novým způsobům, jak sdílet city po boku partnera. Hlavně ale nesmí odkládat vztahové povinnosti: Jaro je čas konat, ne odpočívat. Kdo bude odkládat příliš dlouho, hrozí mu vztahová tragédie.