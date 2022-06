Aktualizováno: Evropská komise doporučila kandidaturu Ukrajiny do EU, podmínila ji reformami

(AKTUALIZOVÁNO, 14:20) Rozhodnutí oznámila předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, podle níž ovšem země bude muset provést řadu nutných reforem, s nimiž je přijímací proces spojen. Kyjev by se měl zaměřit například na nedostatky v otázkách právního státu či boje s korupcí, řekla šéfka komise.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil krok komise za historické rozhodnutí. Brusel podpořil také kandidaturu Moldavska. Naproti tomu Gruzie musí podle komise s reformami přijít ještě před oficiálním potvrzením kandidatury.

Všechny tři země požádaly o členství krátce po únorovém začátku ruské invaze na Ukrajinu. Rozhodující slovo v udělení kandidátského statusu bude mít příští týden summit lídrů členských zemí.

„Ukrajina jasně ukázala své úsilí a své přesvědčení naplňovat evropské hodnoty a standardy,“ prohlásila von der Leyenová na tiskové konferenci, na niž přišla oblečena do žluto-modré kombinace odpovídající ukrajinské vlajce.

Ukraine has already implemented roughly 70 % of rules, norms and standards.



Yet important work remains to be done, on the rule of law, oligarchs, anti-corruption and fundamental rights.



The process is merits-based. So progress depends entirely on Ukraine. pic.twitter.com/JA2djcmxlq