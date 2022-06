Spojenci slibují Ukrajině další vojenskou pomoc, USA za miliardu dolarů

Nová americká dodávka bude mít hodnotu jedné miliardy dolarů (23,8 miliardy korun) a podle prezidenta Joea Bidena má podpořit ukrajinské síly na Donbase, kam se nyní soustředí ruská ofenziva.

Také další země Severoatlantické aliance se podle jejího šéfa Jense Stoltenberga zavázaly poskytnout další zbraně, včetně těžké techniky. Česko pošle na Ukrajinu novou pomoc za něco přes osm milionů korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dnešním videoprojevu v českém parlamentu uvedl, že Česko pomohlo Ukrajině zbraněmi, když byly nejvíce zapotřebí.

„Informoval jsem prezidenta Zelenského, že Spojené státy poskytnou Ukrajině bezpečnostní pomoc za další miliardu dolarů, včetně dalších dělostřeleckých zbraní a zbraní na ochranu pobřeží, stejně jako munici pro dělostřelectvo a pokročilé raketové systémy,“ uvedl Biden v prohlášení po 41 minut dlouhém telefonátu se svým ukrajinským protějškem. Washington také poskytne Kyjevu další humanitární pomoc v hodnotě 225 milionů dolarů.

V Bruselu se dnes odpoledne sešla Spojenými státy vedená kontaktní skupina, která koordinuje dodávky vojenské techniky na Ukrajinu. Německo se podle šéfa Pentagonu Lloyda Austina na schůzce zavázalo, že dodá Ukrajině tři salvové raketomety a munici, Slovensko „významný počet“ bojových vrtulníků a Polsko, Nizozemsko či Kanada bojovou techniku.

Stoltenberg upozornil, že aliance nemůže v době vyčerpávajících bojů v Donbasu polevit v zásobování napadené země zbraněmi. Ačkoli většina zemí NATO poskytuje Kyjevu vojenské vybavení již od začátku ruské invaze letos v únoru, podle ukrajinského ministerstva obrany země zatím dostala jen desetinu vojenské techniky, kterou od Západu chtěla. Chybějí hlavně stovky houfnic, tanků, salvových raketometů, obrněných vozidel či dronů.

O další materiální i politickou pomoc dnes v projevu před českými poslanci a senátory žádal ukrajinský prezident Zelenskyj, podle kterého se v jeho zemi odehrává boj o budoucnost Evropy. Řekl, že ruský vpád na Ukrajinu je pouze prvním krokem, který Moskva potřebuje, aby si otevřela cestu k dalším státům a k podrobení dalších národů.

