Evropa je připravena poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky, řekl Macron
4. 9. 2025 – 8:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropané jsou připraveni zajistit Ukrajině bezpečnostní záruky v den, kdy bude podepsána mírová dohoda.
Řekl to dnes francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přijal prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Ten dorazil do Elysejského paláce před čtvrtečním summitem takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí podporujících Ukrajinu, jež se již čtvrtým rokem brání ruské agresi. Zelenskyj řekl, že zatím neviděl žádné známky ruské ochoty ukončit válku, napsala agentura AFP.
"Evropa je tu, vůbec poprvé s takovou úrovní nasazení a intenzity," řekl Macron po uvítání Zelenského. Čtvrteční schůzka lídrů zemí podporujících Kyjev bude věnována hlavně zmíněným zárukám, které Ukrajina požaduje pro případ uzavření mírové dohody s Ruskem. Některé země včetně Francie či Británie hovoří o možném vyslání mírových jednotek na Ukrajinu, což Moskva odmítá.
Český premiér Petr Fiala opakuje, že nejlepší bezpečnostní zárukou je silná ukrajinská armáda, otázku české účasti v případných mírových jednotkách označuje za předčasnou. Fiala se k pařížskému jednání připojí na dálku.
Macron a Zelenskyj se dnes shodli, že zásadní otázkou je, zda je ruský prezident Vladimir Putin ochoten mírovou dohodu uzavřít.
"Zatím jsme bohužel neviděli žádné známky toho, že by ruská strana chtěla ukončit válku," řekl ukrajinský prezident.
Stejně jako americký prezident Donald Trump se Zelenskyj snaží přimět Putina k mírovým jednáním, ruský vůdce si však klade podmínky, které uspořádání rozhovorů oddalují. Trump dnes novinářům řekl, že chce ve čtvrtek se Zelenským hovořit.