Kam si Nedvěd vodí kamarádky? Luxusní byt za desítky milionů prý k ničemu jinému neslouží
4. 9. 2025 – 8:10 | Magazín | BS
Komfortní byt má Nedvěd proto, aby měl kam jít, když se mu zrovna nechce domů.
Známý fotbalista Pavel Nedvěd nemá v poslední době úplně klidné období.
Ono ani vlastně moc nezáleží na tom, zda s cizími blondýnkami, se kterými se vodí kolem pasu a do bytu, něco měl, nebo jde o naprosto nevinné kamarádky, jak tvrdí on a jeho snoubenka Dara Rolins.
Už to, že je každé šustnutí hned ve středu zájmu široké veřejnosti, nemůže být slavnému páru úplně příjemné.
Nejnovější vlna spekulací ohledně toho, jak to vlastně Pavel s Darou mezi sebou mají, přišla, když Nedvěda zvěčnili fotografové, jak si do bytu odvádí cizí blondýnku.
Magazín Expres vzápětí zjistil, že jde o kamarádku Kristýnu, která se jak s Pavlem, tak s Darou zná už mnoho let. Žádné jiskření mezi ní a slavným držitelem Zlatého míče prý nehrozí.
„Pavel je jeden z jejích nejlepších kamarádů a jen spolu slavili narozeniny. Na fotkách je ještě jejich dlouholetý přítel Martin. Společně s Darou je to parta, co spolu už roky drží. Mezi Pavlem a Kristýnou nic není,“ popsal Expresu zdroj blízký Nedvědovi i Daře, který si nepřál být jmenován.
„V den Pavlových narozenin jsem pracovala a Lola byla se svým přítelem v Miláně na koncertě Drakea, takže jsme bohužel nemohly být ani jedna s Pavlíkem. Samozřejmě jsme to ale oslavili dodatečně, v den narozenin nás ale museli zastoupit kámoši. Samozřejmě máme mezi kamarády i holky. Vím, že byl s nimi,“ potvrdila Dara v poklidu.
Přidala i vysvětlení ohledně místa, kam si Pavel s Kristýnou odskočili na noc: „Není to byt, ve kterém Pavel bydlí. Není tam každý den. Je to pražský byt, který slouží na přespávačky pro nás nebo naše kamarády, když se nám nechce domů. Využívá ho i Lola, která má klíče a chodí tam s kamarádkami mezi školou.“
Že Pavel tu noc využije jejich byt s kamarádkou, prý nebylo žádné tajemství: „Věděla jsem o tom a přesně k tomu ten byt slouží,“ potvrdila Rolins.
O tom, o jaký byt jde či jak to vypadá vevnitř, se shodou náhod nemusíme dohadovat. Jedná se totiž o tentýž byt, který Nedvěd pořídil kvůli záletům s někdejší milenkou Lucií Anovčínovou poté, co se mu rozpadlo manželství s Ivanou.
Románek s mladičkou partnerkou nicméně rychle zkrachoval a Nedvěd se apartmánu, který v roce 2019 pořídil za 29 milionů korun, plánoval o dva roky později zbavit.
O kolik si v tu dobu řekl, nevíme, ale je jisté, že cena bytu šla prudce nahoru. Dle expertů si už v roce 2021 mohl Nedvěd byt cenit klidně na 70 milionů korun. A dnes by to s největší pravděpodobností bylo opět ještě daleko víc.
Buď jak buď, z prodeje před čtyřmi lety nakonec sešlo a Nedvěd si byt ponechal. Díky záznamu v realitní kanceláři ale víme, že se jedná o mezonetový apartmán s monstrózní výměrou 186 metrů čtverečních a náležitě luxusním interiérem.
Podívat se můžete třeba zde. Parádní záložní byt na občasné přespání, není-liž pravda?