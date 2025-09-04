Fiasko v reality show! Dva soutěžící nového Love Islandu se znají z dřívějška. A nejen to...
4. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Jak bude probíhat hledání lásky, když se dva už dávno znají?
Na obrazovky se pomalu chystá pátá série populární reality show Love Island. Ale ještě než začala, rýsuje se pořádný černý puntík.
Mezi účastníky lze totiž zpozorovat fitness trenéra, hokejistu a finalistu Muže roku Daniela Štefana a modelku Patricii Herlíkovou.
Podle hned několika zdrojů se oba nejen znají, ale také spolu udržovali nebo možná stále udržují milostný poměr.
Ve vile reality show pak podle názoru některých fanoušků prý nejspíš budou předstírat, že se neznají a hodlají hrát divadlo, aby se zviditelnili a nabrali nové sledující na své sociální sítě.
„Před nástupem už spolu s Patricií chodili. Pravidelně je potkáváme s přítelem ve fitku v Říčanech,“ píše se v komentáři pod rozhovorem Daniela.
„Netvořili spolu pár oficiálně, ale tři měsíce spolu souložili, chodili spolu normálně ven, ona u něho měla i nějaké věci. Oba přitom už věděli, že tam za chvíli jdou,“ je k přečtení v jiném vlákně.
„Od kdy Love Island povoluje, aby tam chodili účastníci, kteří se čerstvě před začátkem show seznámili, spávali spolu a měli u sebe v bytech nastěhované věci? Protože tady pan Daniel s účastnicí Patricií se scházejí cca 3 měsíce,“ dodává další komentátor.
Předchozí známost mezi soutěžícími samozřejmě není úplně zakázaná, ale pokud by měli milenci hrát divadélko pro veřejnost, renomé pořadu by to moc nepomohlo.
Stejně tak nebudí moc velkou úctu ani Danielovo vzdělání. Mladík se totiž prezentuje jako student ekonomie, jenže údajně nemá ani maturitu. Třetí pokus o její složení měl dle informací Expresu prý absolvovat právě v září, ale místo toho zamířil do reality show.
„Víme, že Patricie a Daniel se poznali před Love Islandem, ale pár spolu netvořili,“ prohlásil produkce TV Nova v reakci na dotaz magazínu eXtra.cz.
Inu, uvidíme, jak se k sobě nakonec probíraná dvojka bude (nebo nebude) chovat.
