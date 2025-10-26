EU v klimatickém šoku: klimatická mise naráží na tvrdou ekonomickou realitu!

Evropští premiéři a prezidenti dorazí do Bruselu, aby řešili, kam dál směřovat klimatickou transformaci. Bývalá chlouba EU nyní přináší stále více otazníků. Přechod na čisté zdroje totiž zvyšuje ceny energií a ohrožuje hospodářský růst, zatímco Spojené státy a Čína těží z mnohem levnější energie. Některé evropské podniky už se přesunují tam, kde je výroba levnější. Unie se obává, že přijde o konkurenceschopnost.
Německý obrat: už žádné zavírání očí
Ještě nedávno Německo patřilo k neochvějným podporovatelům emisních povolenek. Jenže realita je jiná. Energeticky náročné firmy včetně BASF či SKW Stickstoffwerke Piesteritz tvrdí, že současný systém je pro ně likvidační. Chtějí zmírnění růstu nákladů. Podporu našly u politiků.
„Dekarbonizace je nutná. Nesmí ale znamenat deindustrializaci. Podmínkou úspěšné dekarbonizace je silný průmysl,“ varuje spolkový ministr financí Lars Klingbeil.
Podle agentury Bloomberg souhlasí i kancléř Friedrich Merz. Nesouhlasí s plánem rychlého snižování emisí v další dekádě a požaduje více času pro německou ekonomiku, než přejde na nízkouhlíkové technologie.
Bouře z Paříže: strach z nepokojů a tvrdší clo
Francie odmítá bez boje přihlížet, jak její ocelárny krvácí pod tíhou drahých energií a levného dovozu. Paříž žádá výrazné zpřísnění uhlíkového cla a důraznou obranu evropského trhu. Bez těchto kroků prý nepodpoří cíl snížit emise do roku 2040 o 90 procent proti roku 1990.
Francouzi navíc nezapomněli na protesty žlutých vest. Zvýšení cen paliv tehdy dostalo lidi do ulic. Nyní by dopady klimatických opatření byly mnohem rozsáhlejší. Nezdražila by jen doprava, ale i bydlení a výstavba.
Inflace a drahé technologie: varovná čísla
Analytici Goldman Sachs očekávají, že nový systém emisních povolenek ETS2 zvýší inflaci v eurozóně do roku 2027 až o 0,4 procentního bodu. A to v době, kdy je každý růst cen pro evropské domácnosti bolestivý.
„Panují obavy, že přísnější regulace v klimatické politice podnítí růst inflace, a to v době, kdy vysoké ceny energií už nyní oslabují konkurenceschopnost evropského průmyslu,“ konstatuje analytik Chuan Čchang.
Podíl obnovitelných zdrojů v EU sice od roku 2004 vzrostl na více než trojnásobek, avšak odborníci upozorňují, že další pokrok bude mnohem nákladnější. Levné kroky už byly využity a nyní nastupují drahé technologie.
Evropští lídři tak mají před sebou nepříjemný úkol. Zachránit klima, aniž by přitom zničili vlastní průmysl a životní úroveň obyvatel. Budoucnost zelené transformace je najednou nejistější než kdykoli předtím.