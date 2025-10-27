Dnes je pondělí 27. října 2025., Svátek má Šarlota a Zoe
27. 10. 2025 – 0:52 | Zprávy | Anna Pecena

Luxusní oběd za zlomek ceny? Tady je trik pro seniory
senioři v restauracizdroj: AI DALL-e
Starší 60 let? Může vám stačit jednoduchá otázka a hned zaplatíte méně – zkrátka: důchodce neplať plnou cenu.

Sednete si v restauraci, kouknete na menu a řeknete si, že dnes si dopřejete – ale pořád za stejnou cenu jako kdokoli jiný. A přitom existuje možnost, která se moc nepropaguje: restaurace, které nabízejí držitelům karty Senior Pas nebo jen seniorům obecně slevu na jídlo či zdarma drobný bonus. Tento systém je v Česku už reálný. 

Jak to funguje v praxi

Slevu získáte obvykle takto: buď předložíte kartu Senior Pas (která nabízí slevy napříč službami i gastronomií) nebo jednoduše upozorníte obsluhu, že jste v důchodovém věku a ptáte se na možnost „senior ceny“. U Senior Pas je jasně uvedeno, že držitelé mohou u partnerských podniků využít slevy – i v gastronomii. 

Například jedna kantýna v Ostravě uvádí, že studenti a senioři ve věku 65+ mají snídaně od 49 Kč a obědy už od 99 Kč díky akci „Moudrá sleva“. 

Další prostředek: katalog Senior Pas uvádí pro gastronomii či obchody speciální záznamy – když vyhodíte nabídku filtr „Gastronomie“, najdete i restaurace či kavárny. 

Proč o tom skoro nikdo nemluví

Velké řetězce tyto slevy běžně nenabízejí, takže jde spíše o menší restaurace, podniky, kde majitel zná své hosty či buď sponzor seniorů či má program pro seniory. A protože to není velká propagace – často ani webová – méně lidí tu možnost využívá. 

Slevy bývají někdy jen symbolické – třeba káva nebo polévka zdarma, nebo hloubka slevy menší – ale když jdete oběd/výlet s přáteli, může rozdíl ve výsledku znamenat i stovky korun měsíčně.

Jak na to vyrazit a co říct

  1. Zjistěte, zda máte Senior Pas nebo obdobnou seniorskou kartu (např. od města či kraje). U Senior Pas karta vzniká od 55 let věku a registrace je zdarma. 

  2. V restauraci se s úsměvem zeptejte: „Máte nějakou seniorskou výhodu?“ nebo „Je tu sleva pro držitele Senior Pasu?“

  3. Ujistěte se, že sleva platí na celou nabídku, či zda se vztahuje jen na vybrané položky (např. obědové menu, snídaně).

  4. Preferujte méně obvyklé časy (např. pozdní dopoledne, čas oběda), kdy podniky více vítají klientelu – a jsou ochotnější ke slevě.

Závěrem

Kulinářské slevy pro seniory nejsou jen legendou – existují a mohou být jednoduše dostupné. Pokud máte Senior Pas nebo jste v důchodovém věku, stačí se zeptat – a můžete přijít o větší obědovou účtenku, než jste čekali. Nebojte se využít právo, které vám vzniklo – zaplatit méně za jídlo je rozhodnutí, ne omluva.

