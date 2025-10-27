Luxusní oběd za zlomek ceny? Tady je trik pro seniory
27. 10. 2025 – 0:52 | Zprávy | Anna Pecena
Starší 60 let? Může vám stačit jednoduchá otázka a hned zaplatíte méně – zkrátka: důchodce neplať plnou cenu.
Sednete si v restauraci, kouknete na menu a řeknete si, že dnes si dopřejete – ale pořád za stejnou cenu jako kdokoli jiný. A přitom existuje možnost, která se moc nepropaguje: restaurace, které nabízejí držitelům karty Senior Pas nebo jen seniorům obecně slevu na jídlo či zdarma drobný bonus. Tento systém je v Česku už reálný.
Jak to funguje v praxi
Slevu získáte obvykle takto: buď předložíte kartu Senior Pas (která nabízí slevy napříč službami i gastronomií) nebo jednoduše upozorníte obsluhu, že jste v důchodovém věku a ptáte se na možnost „senior ceny“. U Senior Pas je jasně uvedeno, že držitelé mohou u partnerských podniků využít slevy – i v gastronomii.
Například jedna kantýna v Ostravě uvádí, že studenti a senioři ve věku 65+ mají snídaně od 49 Kč a obědy už od 99 Kč díky akci „Moudrá sleva“.
Další prostředek: katalog Senior Pas uvádí pro gastronomii či obchody speciální záznamy – když vyhodíte nabídku filtr „Gastronomie“, najdete i restaurace či kavárny.
Proč o tom skoro nikdo nemluví
Velké řetězce tyto slevy běžně nenabízejí, takže jde spíše o menší restaurace, podniky, kde majitel zná své hosty či buď sponzor seniorů či má program pro seniory. A protože to není velká propagace – často ani webová – méně lidí tu možnost využívá.
Slevy bývají někdy jen symbolické – třeba káva nebo polévka zdarma, nebo hloubka slevy menší – ale když jdete oběd/výlet s přáteli, může rozdíl ve výsledku znamenat i stovky korun měsíčně.
Jak na to vyrazit a co říct
-
Zjistěte, zda máte Senior Pas nebo obdobnou seniorskou kartu (např. od města či kraje). U Senior Pas karta vzniká od 55 let věku a registrace je zdarma.
-
V restauraci se s úsměvem zeptejte: „Máte nějakou seniorskou výhodu?“ nebo „Je tu sleva pro držitele Senior Pasu?“
-
Ujistěte se, že sleva platí na celou nabídku, či zda se vztahuje jen na vybrané položky (např. obědové menu, snídaně).
-
Preferujte méně obvyklé časy (např. pozdní dopoledne, čas oběda), kdy podniky více vítají klientelu – a jsou ochotnější ke slevě.
Závěrem
Kulinářské slevy pro seniory nejsou jen legendou – existují a mohou být jednoduše dostupné. Pokud máte Senior Pas nebo jste v důchodovém věku, stačí se zeptat – a můžete přijít o větší obědovou účtenku, než jste čekali. Nebojte se využít právo, které vám vzniklo – zaplatit méně za jídlo je rozhodnutí, ne omluva.