Energetická telenovela: Evropská komise chystá krizová opatření, Fiala národní řešení

Evropská komise v rámci chystaných krizových opatření navrhne, aby nečekané zisky energetických společností pomohly zranitelným spotřebitelům. Uvedla to dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Komise podle ní připravuje rovněž plán chytrých úspor elektřiny, kdy by se významná část spotřeby přesunula do levnějších časových pásem. Česká republika bude mít podle premiéra Petra Fialy (ODS) přichystané národní řešení vysokých cen energií, které evropské řešení doplní, nebo nahradí.

Komise by návrh měla dokončit ve středu a dva dny poté předložit ministrům energetiky na mimořádném zasedání svolaném českým předsednictvím Evropské unie. Šéfka unijní exekutivy již minulý týden oznámila, že její tým chystá kvůli vysokým cenám plynu souvisejícím s ruskou invazí na Ukrajinu krizovou intervenci. Naznačila, že bude spočívat mimo jiné v zastropování ceny ruského plynu přepravovaného plynovody, v omezení spotřeby elektřiny či podpoře výrobců elektřiny, kteří mají problém s likviditou. Nyní uvedla, že část peněz, které by mohly členské státy získat k podpoře ohrožených obyvatel či podniků, poplyne od nebývale vydělávajících firem. „Navrhneme, aby se nečekané zisky, o nichž se energetickým společnostem nikdy ani nesnilo, dočasně přesunuly ke zranitelným domácnostem a firmám,“ uvedla dnes von der Leyeová. Toto opatření by se mělo týkat zisků podniků vyrábějících elektřinu z levnějších zdrojů než je plyn, který se zásadně podílí na její současné vysoké ceně. Přispět by však prostřednictvím dosud nespecifikovaného poplatku měli také producenti fosilních paliv. Brusel chce také podobně jako u plynu navrhnout konkrétní výši omezení spotřeby elektřiny. Podle von der Leyenové by se snížení poptávky mělo týkat zejména té denní doby, kdy je její cena nejvyšší, čímž se umocní úsporný efekt. „Například některé automatizované průmyslové procesy by mohly přejít na víkendový či noční provoz,“ prohlásila šéfka komise. Návrhy dostanou v pátek na stůl unijní ministři energetiky, pro něž částečně podobné podněty do diskuse chystá i české předsednictví. Na základě výstupu ministerské schůzky by pak komise měla příští týden zveřejnit plán s konkrétními čísly možných úspor či podpory domácností a firem. Řada zemí přitom naznačuje, že pokud se sedmadvacítka neshodne na rychlém společném řešení, vydají se vlastní cestou. Fiala: Chystáme národní řešení cen energií, jež evropské doplní, případně nahradí Česká republika bude mít podle premiéra Petra Fialy (ODS) přichystané národní řešení vysokých cen energií, které doplní, nebo nahradí evropské řešení. Záležet podle něj bude na tom, k jaké dohodě se dospěje na evropské úrovni. Fiala to dnes řekl ČTK v Hořicích na Jičínsku, kde vedl kampaň před obecními volbami. „V pátek uvidíme, k čemu se nám podaří dospět na evropské úrovni. Následovat bude potom představení národního řešení, které bude to evropské doplňovat nebo nahrazovat,“ uvedl premiér. O situaci Fiala komunikuje s premiéry dalších zemí. „Zjišťuji stále větší podporu pro dosažení evropského řešení, která tady ještě před měsícem nebyla. Situace v Evropě se výrazně posunuje i díky našim aktivitám,“ řekl s tím, že podle dohody na evropské úrovni zvolí Česko variantu národního řešení. „Cíl je jednoznačný, aby občané i firmy měli dostatek energie za přijatelné ceny,“ řekl Fiala. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes uvedl, že evropská rada bude řešit dva návrhy. Jeden počítá s oddělením ceny plynu od ceny závěrné elektrárny, která určuje ceny elektřiny. Druhý návrh chce stanovit maximální ceny všech jiných výrob elektřiny kromě plynové. ČR zároveň podle Síkely pokračuje v jednáních o řešení energetické krize na národní úrovni. První návrh státního rozpočtu na příští rok s plánovaným schodkem 270 miliard korun zatím vůbec nepočítá se zavedením úsporného tarifu ani s dalšími slevami, kterými chce vláda snížit růst cen energií pro domácnosti, zjistila ČT. Fialův kabinet přitom doteď tvrdil, že v roce 2023 přispěje lidem na zmírnění růstu cen energií padesáti miliardami. Ministr financí Zbyněk Stanjura se k návrhu rozpočtu na příští rok nechtěl vyjádřit. První vicepremiér Vít Rakušan naopak řekl, že vláda s úsporným tarifem přes jeho absenci v rozpočtu pro příští rok počítá. Fiala řekl, že při Úřadu vlády vytvořil koordinační skupinu, která se zabývá návrhy na řešení vysokých cen energií. Server lidovky.cz s odkazem na mluvčího vlády uvedl, že v týmu jsou poradenské společnosti Ernst & Young, KPMG a McKinsey a také dodavatelé a výrobci energií. Za zpracování analýzy, která má být hotová do 10. září, zaplatí úřad vlády firmě Ernst & Young 301 895 korun včetně daně, uvedl server. „Potřebujeme samozřejmě mít co největší jistotu o tom, že opatření, které uděláme, budou mít ten správný dopad. Proto jsme požádali i renomované zahraniční společnosti, aby nám připravily analýzu, která ukáže, zda ta připravovaná opatření skutečně budou plnit ty cíle, které si od nich slibujeme. S podrobnostmi veřejnost seznámíme,“ řekl Fiala. Odmítl kritiku opozice, že by vláda s řešením přicházela pozdě. Kritika podle něj vychází z neznalosti věci. „Celá Evropa začala čelit v posledních 14 dnech katastrofálním cenám energií, které se úplně vymakají zdravému rozumu i očekávání analytiků,“ řekl. Vláda podle něj nezaspala v práci na řešeních, která by přinesla rozumné ceny energií a plynu. „Ale my se teď vyrovnáváme s raketovým nárůstem (cen), vyrovnáváme se selháním trhu. Tady musíme jednat v řádu dní a my také v řádu dní jednáme,“ řekl. Vládní parodie, hospodářské Waterloo a energetická fraška. A uprostřed toho zmateně pobíhá ministr průmyslu, který ze všeho nejvíc připomíná Otíka Rákosníka z filmu Vesničko má středisková. Komunální volby budou i referendem o vládě. Dnes ostrý starthttps://t.co/01jXf9C09k — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) September 5, 2022 Bývalý ministr hospodářství Karel Havlíček (ANO) na twitteru označil kroky vlády v řešení cen energií za „kolumbijskou telenovelu, vládní parodii, hospodářské Waterloo a energetickou frašku“. „Ministr průmyslu se na řešení cen energií formou zastropování vykašlal, do konce srpna to neřešil a nyní se narychlo lepí, jak z toho ven,“ uvedl Havlíček. Tak cestu z energ. krize nakonec za vládu nehledá jen E&Y, ale i KPMG a McKinsey. Své rady také přidávají výrobci elektřiny, kteří dostali půjčku od státu. Termín už není 10/9, ale konec září. Kolumbijská telenovela pokračuje, navazují energetické díly...https://t.co/b2hprCTRA8 — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) September 6, 2022 Mohlo by vás zajímat Našli, moji rádcové? Fiala vybídl velvyslance k hledání všech možností v energetice

