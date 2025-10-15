Emma Smetana se miliardáře Chlada nebojí: "Tak kde má ty maskáče a zbraň?"
15. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková
Emma Smetana si s Richardem Chladem vjela do vlasů, jak se sluší a patří.
Miliardář a veřejný podporovatel Motoristů Richard Chlad nedávno vzbudil vlnu nevole, když na sítích zveřejnil snímek ve vojenském úboru a se zbraní.
V reakci na vypuknuvší kauzu okolo šéfa Motoristů Filipa Turka, který měl dle Deníku N na internetu sdílet sexistické, rasistické a homofobní názory, Chlad napsal: „Začala hybridní válka s cílem zlikvidovat Filipa a následně Motoristy. Zřejmě budeme muset v následujících dnech opětovně prokázat naši jednotu a sílu i mimo urny.“
K fotce se zbraní ještě dodal, že možná bude potřeba "vyrazit do ulic". Po smršti kritiky ale fotku zase smazal.
Jenže co jednou zveřejníte, to už nikdy úplně nezmizí. A když Chlada o několik dní později náhodně potkala při nákupu kávy zpěvačka Emma Smetana s partnerem, miliardáře se nelekla a došlo ke konfrontaci.
„Ukázalo se, že tady s panem nazisponzorem/kasinogaunerem máme jednu společnou věc. Pijeme stejnou kávu,“ odplivla si zpěvačka na Instagramu.
„Zajímalo mě, kde má ty maskáče a zbraň, nebo jestli je jen špatně vidím,“ šila do miliardáře.
„Tak jsem se zeptala R. Ch. Je ale velký hrdina. Nezmohl se ani na slovo a zacouval směr kávovary. Macho svět po česku,“ vysmála se.
Reakce na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat, do boje vytáhla i Chladova manželka Anna-Marie: „Škoda, že mě má Emča Smetanová zablokovanou, asi neunesla můj komentář. Ale na natáčení cizích lidí má odvahy dost. Škoda, Emi, že jsi tam nedala i ten konec, když se s vámi můj macho chtěl bavit, a vy jste dělali, že neslyšíte,“ hlásila.
K záležitosti se pak vyjádřil i sám Chlad: „Přiznám se, že když jsem vstoupil do obchodu, po asi desetiminutovém fotografování s fanoušky, tak jsem si Smetany a partnera ani nevšiml a neregistroval jsem je. Pospíchal jsem na schůzku. Až pak u pultu jsem zaregistroval, že na mě pokřikuje nějaká paní. Vůbec jsem netušil, o koho jde. Neznal jsem je osobně, ale pro jistotu jsem je pozdravil,“ uvedl pro eXtra.cz.
„Přešel jsem k nákupu a myslel jsem si, že paní tam nějakej technik v montérkovém overallu opravuje kávovar nebo řeší nějakou reklamaci. Najednou jsem viděl zmrzlou paní prodavačku, která zřejmě vnímala, co se děje, a že paní Smetana něco pokřikuje,“ pokračoval.
„Pak už jsem paní Smetanu začal vnímat i já. Ta se dotazovala, kde mám uniformu, což bylo na úrovni žáčka základní školy, kam chodí moje děti. Nevěnoval jsem jim pozornost, což je zřejmě vytočilo. Protože se zřejmě cítí jako dostatečná morální autorita k tomu, aby směřovali náš život podle jejich představ,“ pálí Chlad.
„Asi jsou to poměrně nešťastní lidé. Ale já jim přeji, aby byli spokojení a měli tak plný život jako já,“ dodal.