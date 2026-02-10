Dnes je úterý 10. února 2026., Svátek má Mojmír
Babiš navštíví Vídeň a Bratislavu, bude jednat se svými kolegy

10. 2. 2026 – 9:52 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Český premiér Andrej Babiš dnes navštíví Rakousko a Slovensko, kde bude jednat se svými kolegy.

V rakouské metropoli Babiš také zavítá do školy českého Školského spolku Komenský.

Předseda české vlády se nejprve dopoledne sejde ve Vídni s rakouským kancléřem Christianem Stockerem. Oba politici by podle úřadu české vlády měli hovořit především o rozšíření česko-rakouské obchodní spolupráce, konkurenceschopnosti Evropské unie a o energetice.

Odpoledne pak Babiš a Stocker budou v Bratislavě jednat se slovenským premiérem Robertem Ficem v takzvaném Slavkovském formátu. Také tomuto jednání by měla dominovat témata konkurenceschopnosti EU a energetiky.

Tagy:
Vláda Slovensko babiš Rakousko diplomacie ČR
Zdroje:
ČTK

