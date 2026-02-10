Babiš navštíví Vídeň a Bratislavu, bude jednat se svými kolegy
10. 2. 2026 – 9:52 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český premiér Andrej Babiš dnes navštíví Rakousko a Slovensko, kde bude jednat se svými kolegy.
V rakouské metropoli Babiš také zavítá do školy českého Školského spolku Komenský.
Předseda české vlády se nejprve dopoledne sejde ve Vídni s rakouským kancléřem Christianem Stockerem. Oba politici by podle úřadu české vlády měli hovořit především o rozšíření česko-rakouské obchodní spolupráce, konkurenceschopnosti Evropské unie a o energetice.
Odpoledne pak Babiš a Stocker budou v Bratislavě jednat se slovenským premiérem Robertem Ficem v takzvaném Slavkovském formátu. Také tomuto jednání by měla dominovat témata konkurenceschopnosti EU a energetiky.